CAL oficialista calificó por primera vez juicio político contra funcionario de Noboa

Consejo de Administración Legislativa, en donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, calificó solicitud contra Jimmy Martín

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó, por primera vez, un proceso de juicio político en contra de un exfuncionario del Gobierno del presidente Daniel Noboa. Esa instancia de la Asamblea dio paso al proceso en contra de Jimmy Daniel Martin, exministro de Salud.

(NO TE PIERDAS: Comisión de Niñez fiscalizará muerte de bebé entregado en caja en hospital de Macas)

El CAL está en control absoluto de ADN. Esta vez, contrario a lo que ocurrió con solicitudes de juicio político en contra de funcionarios de Gobierno como Inés Manzano, la mayoría oficialista calificó la solicitud con cuatro de los siete votos posibles.

“La resolución del CAL se fundamentó en el informe técnico remitido por la Unidad Técnica Legislativa, el cual concluyó que la solicitud reúne los requisitos materiales previstos en el artículo 131 de la Constitución y en los artículos 78 y 79 de la Ley de Función Legislativa”, indicó la Asamblea en un comunicado.

HealthBird: denuncias crecen mientras el bloqueo de ADN frena toda fiscalización Leer más

¿Quién impulsa el juicio político?

El 26 de noviembre de 2025, la bancada de la Revolución Ciudadana anunció la presentación de la solicitud de juicio político en contra de Martín. Los legisladores Luis Fernando Molina y Franklin Samaniego lo acusaron de incumplimiento de sus funciones.

Para los correístas, Martín debía rendir cuentas sobre el desabastecimiento de medicinas, la falta de pago a los prestadores de servicios como diálisis y el recorte de presupuesto.

Ese día, el asambleísta Molina dijo: "Hemos tenido que llegar a acciones judiciales para obtener la información. Hay 6.000 hojas que demuestran el incumplimiento de funciones en la crisis de salud".

Según el CAL, la solicitud “aporta elementos suficientes para justificar la continuación del trámite, sin que ello implique una determinación sobre responsabilidad”.

El CAL recordó que, en esta etapa, el análisis se limita a constatar el cumplimiento formal y el mínimo sustento material que permita la procedencia del juicio político.

Ahora, el proceso pasará a manos de la Comisión de Fiscalización, en la que el oficialismo y su aliado exPachakutik, José Nango, tienen mayoría. Esa mesa legislativa tendrá que sustanciar el proceso y emitir un informe. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el proceso se archive en esa instancia.

La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto está a cargo del sector salud por encomienda del primer mandatario. ARCHIVO: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Crisis en el sistema de salud

La decisión del CAL se conoció en medio de la crisis que enfrenta el sector salud. El mismo Martín salió del cargo después de los resultados de la Consulta Popular 2025. El presidente Daniel Noboa puso a cargo a la vicepresidenta María José Pinto.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!