Segura EP desmiente video viral en Guayaquil: vehículos municipales siguen operativos

Desmiente que las camionetas municipales estén fuera de servicio y confirma que se encuentran operativas

Tras la viralización de un video que mostraba camionetas municipales aparentemente abandonadas cerca del terminal de víveres en Guayaquil, Segura EP, la empresa pública municipal de seguridad, salió al paso para aclarar la situación.

La entidad enfatizó que es falso que los vehículos estén fuera de operación desde noviembre, tal como se había difundido en redes sociales.

Según el comunicado oficial, emitido este domingo 18 de enero, las camionetas que aparecen en el video están totalmente operativas y se encontraban en proceso de acondicionamiento técnico para su incorporación inmediata a las nuevas Estaciones de Acción Segura (EAS) de Barrio Centenario y Ceibos, cuya inauguración está prevista para esta semana.

Segura EP explicó que otros vehículos permanecían en el lugar como parte del" proceso normal de relevo operativo", mientras se realizaba el arribo y cambio de turno del personal correspondiente.

Camionetas del Municipio de Guayaquil

Actualmente, la institución opera más de 120 camionetas y 50 motocicletas, que realizan patrullajes permanentes en diferentes sectores de Guayaquil junto a los agentes de control municipal, reforzando la seguridad ciudadana, el control del espacio público y la capacidad de respuesta operativa.

Con estas acciones, Segura EP reafirma su compromiso de mantener la vigilancia activa y garantizar el orden en la ciudad, evitando malentendidos derivados de información errónea en redes sociales.

"Invitamos a la ciudadanía a mantenerse informada por los canales oficiales. Segura EP mantiene su compromiso firme con la transparencia, la verdad y la seguridad de Guayaquil, trabajando todos los días para proteger a la ciudad y a sus habitantes", concluyó el comunicado de la entidad.

