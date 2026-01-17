Expreso
  Guayaquil

municipio citacion
Operativo de la ATM y Segura EP deja multa de $241 a vehículo sin placas en Guayaquil.Cortesía

Vehículo sin placas en EAS desata mensaje de Segura EP a funcionarios municipales

Presidente de Segura EP enfatizó que portar el uniforme municipal implica responsabilidad y cero tolerancia a la ilegalidad

Este sábado 17 de enero, elementos de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y de Segura EP ejecutaron un operativo de control vehicular en Guayaquil, específicamente en varias Estaciones de Acción Segura (EAS), administradas por agentes de control municipal.

El objetivo del operativo fue verificar que los vehículos no estén mal estacionados, cuenten con documentación habilitante vigente y se mantengan en adecuadas condiciones técnicas de circulación, como parte de las acciones de ordenamiento y control vial en la ciudad.

Aunque en la cuenta oficial de Segura EP en X no se detallaron cifras ni número de citaciones, la entidad señaló que estos operativos “fortalecen el orden y la seguridad vial”, reiterando que conducir con responsabilidad y respetar la normativa es clave para una movilidad segura y organizada.

Vehículo sin placas fue citado en Urdesa

Sin embargo, uno de los casos se conoció tras la publicación de una fotografía en el informe difundido por Segura EP. En la imagen se evidenció que, en la intersección de Víctor Emilio Estrada y Pérez Concha, en una EAS de Urdesa, un vehículo circulaba sin placas, lo que constituye una infracción de tránsito.

Por esta falta, el automotor fue citado y la multa asciende a 241 dólares, de acuerdo con la normativa vigente.

Fernando Cornejo: “Cero tolerancia al desorden y la ilegalidad”

La publicación generó la reacción de Fernando Cornejo, presidente del directorio de Segura EP, quien se pronunció en su cuenta de X.

“Portar el uniforme del Municipio de Guayaquil y de sus dependencias es un honor. Representa vocación de servicio, respeto por la ciudad y compromiso con la gente”, escribió.

RELACIONADAS

Además, enfatizó que “seremos firmes en hacer cumplir la ley y las ordenanzas municipales”, y recalcó que la política institucional es clara y permanente.

Cero tolerancia al desorden y a la ilegalidad. El respeto y el amor por Guayaquil son una obligación moral y ética para los 9.000 funcionarios de la Gran Corporación Municipal”, concluyó.

