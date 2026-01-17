Bahía de Guayaquil: detienen a sospechoso de robo tras operativo

Un operativo en la Bahía dejó un detenido por presunto robo y reforzó los controles al comercio informal en el centro

Operativo en la Bahía de Guayaquil deja un detenido por presunto robo.

La Bahía de Guayaquil, uno de los sectores comerciales más concurridos del centro de la ciudad, volvió a ser escenario de hechos delictivos que afectan tanto a comerciantes como a ciudadanos que acuden diariamente al lugar. Pese a marchas y reiterados pedidos de mayor seguridad, un nuevo incidente se registró este viernes 16 de enero de 2026.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Olmedo y Chile, donde agentes de control municipal acudieron tras una alerta por un presunto robo. Como resultado del operativo, un sospechoso fue aprehendido en el lugar.

A través de su cuenta oficial, Segura EP, entidad que administra al cuerpo de agentes municipales en Guayaquil, confirmó la intervención y difundió imágenes del procedimiento.

“El sujeto fue entregado a la Policía Nacional para que se realicen los procedimientos legales correspondientes”, señaló la institución en su publicación.

Operativos en la Bahía y control del espacio público

Ese mismo día, Fernando Cornejo, presidente del directorio de Segura EP y director municipal, informó que los agentes ejecutaron operativos de control del espacio público en distintos puntos del centro de Guayaquil, incluida la Bahía.

Las acciones incluyeron el retiro de comerciantes autónomos no regularizados, en cumplimiento de la normativa vigente. El funcionario también hizo un llamado a los comerciantes formales.

👮🏻‍♀️Agentes de Control Municipal, tras atender oportunamente a una ciudadana que reportó un robo en Olmedo y Chile, lograron la aprehensión de un sospechoso.



✅El sujeto fue entregado a @PoliciaEcuador a fin de que se realicen los procedimientos legales correspondientes. pic.twitter.com/zGwrt0VunF — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) January 16, 2026

“Recordamos la importancia de no ocupar la vía pública, evitar la obstrucción de pasos peatonales y mantener las aceras libres de mercadería y letreros”, señaló Cornejo.

En torno al comercio informal, el Municipio ha trabajado con corredores y ferias temporales, una estrategia que ha beneficiado a miles de vendedores. Según Cornejo, la administración de Aquiles Álvarez ha organizado más de 30 ferias, impactando a 18.000 comerciantes autónomos, incluidos los dedicados a ferias navideñas, escolares y de monigotes.

Pero se conoce que el Cabildo elabora una ordenanza definitiva para regular el comercio autónomo, confirmó Cornejo a EXPRESO.

El funcionario explica que el plan contempla establecer “áreas de intervención municipal”, espacios donde el Municipio podrá actuar para ordenar la actividad económica en la vía pública y, de ser necesario, conformar nuevas zonas comerciales.

