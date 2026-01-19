Donald Trump en Davos 2026: el discurso que pone a temblar a la Unión Europea

El presidente de EE.UU. viaja a Davos con la mirada también puesta en casa

El presidente estadounidense, Donald Trump, durante una de sus últimas apariciones públicas

Donald Trump regresará esta semana al foro internacional de Davos, en Suiza, tras desatar otra avalancha sobre el orden global. Pero para el presidente de Estados Unidos, su principal audiencia está en casa.

La primera aparición de Trump en seis años en la reunión de la élite política y económica mundial se produce en medio de una crisis creciente por su intento de adquirir Groenlandia.

Los demás líderes en el retiro montañoso también estarán ansiosos por hablar de otros hitos de su primer año de vuelta en el poder, desde aranceles hasta Venezuela, Ucrania, Gaza e Irán.

Trump coincidirá en el evento con los mandatarios de algunos de los ocho países europeos y miembros de la OTAN -Dinamarca, Alemania, Noruega, Reino Unido, Francia, Suecia, Países Bajos y Finlandia- a los que amenazó este sábado con un arancel de hasta el 25 % por participar en maniobras militares en Groenlandia y ello hasta que se alcance un acuerdo que le permita comprar la gran isla ártica.

Además de los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y Finlandia, Alexander Stubb, y el canciller alemán, Friedich Merz, el encuentro contará con la participación del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ya ha advertido de que los aranceles afectarían a la relación transatlántica.

El Foro de Davos, que se celebra hasta el próximo viernes, tendrá lugar "en el contexto geopolítico más complejo desde 1945", dijo esta semana, al presentar la agenda del evento, el presidente y consejero del Foro Económico Mundial (WEF), Borge Brende.

La institución, que organiza este gran encuentro de líderes mundiales desde 1971, ha elegido en esta ocasión como lema 'Espíritu de Diálogo', conscientes de que en un mundo de creciente confrontación y donde el multilateralismo está cuestionado, "el diálogo no es un lujo, sino una necesidad", en la palabras de Brende.

¿Por qué Groenlandia es la nueva obsesión de Trump y por qué esto preocupa a Europa?



Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca, es una joya llena de recursos energéticos y paso clave en rutas marítimas estratégicas.



Te lo explicamos. pic.twitter.com/hKE1kxTwdy — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 9, 2026

Estancamiento económico

También alimentaron la tensión los aranceles que Trump anunció al comienzo de su segundo mandato.

Foro de Davos marcado por la tensión entre EE.UU. y Europa por Groenlandia Leer más

Trump "subrayará que Estados Unidos y Europa deben dejar atrás el estancamiento económico y las políticas que lo provocaron", adelantó el funcionario de la Casa Blanca.

La guerra de Ucrania también estará sobre la mesa.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, espera reunirse con Trump para firmar nuevas garantías de seguridad de cara a un esperado acuerdo de alto el fuego con Rusia, al igual que los líderes del G7.

Pero aunque la delegación estadounidense incluye al secretario de Estado, Marco Rubio, al enviado especial Steve Witkoff y al yerno del presidente, Jared Kushner, quienes han desempeñado roles clave en Ucrania, no hay ninguna reunión asegurada.

"No se han programado reuniones bilaterales para Davos hasta este momento", dijo la Casa Blanca.

Mientras tanto, se informa de que Trump está considerando celebrar en Davos la primera reunión del llamado "Consejo de la Paz" para la Gaza arrasada por la guerra, tras anunciar a sus primeros miembros en los últimos días.

También surgen preguntas sobre el futuro de Venezuela tras la operación militar estadounidense para derrocar a su líder Nicolás Maduro, parte del nuevo enfoque de Trump hacia la región.

El foro siempre ha sido una combinación peculiar para el magnate inmobiliario neoyorquino y exestrella de la telerrealidad, que ha despreciado durante mucho tiempo a las élites globalistas.

Al mismo tiempo, Trump disfruta de la compañía de los ricos y exitosos.

Su primera aparición en Davos, en 2018, recibió abucheos ocasionales, pero regresó con fuerza en 2020 cuando desestimó a los "profetas de la fatalidad" sobre el clima y la economía.

Ahora, Trump vuelve como un presidente más poderoso que nunca, dentro y fuera de su país.

Representación histórica de Estados Unidos

Trump viajará a Davos acompañado de la mayor delegación estadounidense nunca antes vista en el Foro, con al menos cinco secretarios de la Administración, mientras que la segunda economía mundial, China, estará representada por otra importante delegación encabezada por el viceprimer ministro, He Lifeng, según anunció la organización.

Trump amenaza con aranceles a Europa por disputa en Groenlandia Leer más

El Foro Económico Mundial (WEF) ha confirmado la asistencia del primer ministro canadiense, Mark Carney; los mandatarios de Argentina, Javier Milei; Panamá, José Raúl Mulino, y Ecuador, Daniel Noboa, y el secretario general de la ONU, António Guterres, entre otros líderes.

La delegación española la integrarán también la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Sara Aagesen; los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y Economía, Carlos Cuerpo; la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, y el presidente de Telefónica, Marc Murtra, entre otros.

El Gobierno suizo, en coordinación con los organizadores, va a desplegar para la edición de este año un dispositivo de seguridad sin precedentes, para el que movilizará Policía, Ejército, servicios de inteligencia y cuerpos federales de seguridad por la asistencia récord de más de 60 jefes de Estado y Gobierno y el anuncio de varias protestas contra el encuentro.

Las Fuerzas Armadas helvéticas destinarán 5.000 militares para apoyar a los cuerpos policiales en este esfuerzo, y participarán en el traslado de los principales líderes hasta Davos, localidad enclavada en los Alpes suizos, en un espacio aéreo que estará parcialmente cerrado para la ocasión.

Los países candidatos a un asiento permanente en el llamado "Consejo de Paz" de Donald Trump, que se arroga la misión de "promover la estabilidad" en el mundo, deberán pagar "más de 1.000 millones de dólares en efectivo", según los "estatutos" obtenidos por la #AFP pic.twitter.com/YEc39MmD7d — Agence France-Presse (@AFPespanol) January 19, 2026

Oriente Medio, Ucrania y Europa

Oriente Medio también tendrá una presencia destacada en la agenda, con la participación, entre otros, de los presidentes sirio, Ahmad al-Sharaa, e israelí, Isaac Herzog, y los primeros ministros de Catar, Líbano y la Autoridad Nacional Palestina; así como en las conversaciones informales después de que la Administración Trump anunciara la composición del "Consejo de la Paz" para Gaza, para el cual ha elegido a personas de su confianza, además del exprimer ministro británico Tony Blair.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!