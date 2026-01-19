Trump dice que no está obligado a "centrarse en la paz" tras perder el Nobel

El presidente de EE.UU. aseguró que ya no se siente comprometido con la paz después de que no le concedieran el Premio Nobel

Donald Trump, aseguró que ya no se siente comprometido con la paz después de que Noruega no le concediera el Premio Nobel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha relacionado de manera directa su intención de controlar Groenlandia con el hecho de no haber recibido el Premio Nobel de la Paz. En una carta insólita dirigida al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, Trump señaló que, tras no obtener el galardón, ya no se siente obligado a mantener una política centrada exclusivamente en la paz.

RELACIONADAS Trump amenaza con aranceles a Europa por disputa en Groenlandia

El Nobel de la Paz, que no depende del Estado noruego sino de un comité independiente, fue otorgado en 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado. La polémica se intensificó cuando, el pasado jueves, Machado entregó la medalla del premio a Trump, gesto que provocó el rechazo de la organización de los Nobel y una fuerte indignación en Noruega.

“Dado que su país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz después de haber detenido ocho guerras, ya no me siento obligado a centrarme en la paz”, escribió Trump en la misiva. En el mismo texto añadió que, aunque la paz seguirá siendo un objetivo relevante, ahora también podrá enfocarse en lo que considera “bueno y adecuado para los Estados Unidos de América” al momento de tomar decisiones.

Respuesta del comité noruego

El pasado viernes, el Comité Noruego emitió un comunicado en el que rechazó de manera tajante la polémica generada. La institución recordó que “el Premio Nobel y el galardonado son inseparables” y subrayó que, aunque la medalla o el diploma puedan pasar posteriormente a manos de otra persona, ello no modifica quién fue reconocido con el galardón. En ese sentido, el comité concluyó que “un premio no puede, ni siquiera de forma simbólica, ser cedido o redistribuido”.

Cuba activa planes de "Estado de Guerra" tras tensión con EE. UU. Leer más

Control de Groenlandia

El mandatario advirtió que el mundo no será “seguro” a menos que Washington tenga “el control absoluto” de Groenlandia, territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca y que ha sido objeto de interés geopolítico por sus recursos naturales y su ubicación estratégica en el Ártico.

Durante el fin de semana, el republicano incrementó la inquietud entre sus aliados de la OTAN al anunciar la aplicación de aranceles adicionales del 25% a los países que participan en las maniobras militares en Groenlandia, todos ellos miembros de la Alianza Atlántica.

Apenas unos días antes, ocho Estados europeos habían confirmado el envío de pequeños contingentes de tropas a la isla ártica, que ahora se encuentra bajo la amenaza de Trump, quien ha advertido que podría intentar hacerse con su control incluso recurriendo a la fuerza militar.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!