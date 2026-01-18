Expreso
  Mundo

AFP SOLDADOS CUBANOS
Aspirantes a militares marchan por los caídos en operación estadounidense en Cuba.AFP

Cuba activa planes de "Estado de Guerra" tras tensión con EE. UU.

Díaz-Canel moviliza al país tras la muerte de 32 militares en Venezuela

El régimen de La Habana ha elevado su alerta al máximo nivel. El Consejo de Defensa Nacional de Cuba aprobó los planes para transitar formalmente al "Estado de Guerra", una medida excepcional que responde a la reciente operación de Estados Unidos en Venezuela. La acción militar, que resultó en la captura de Nicolás Maduro, dejó un saldo de 32 militares cubanos fallecidos, desatando una movilización general en la isla caribeña.

Presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel
El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel (c), asiste a un acto celebrado en la Tribuna Antimperialista a favor de Venezuela.EFE

¿En qué consiste la doctrina de "Guerra de todo el pueblo"?

La decisión se ampara en la estrategia defensiva impulsada originalmente por Fidel Castro, conocida como la "Guerra de todo el pueblo". Este concepto implica la movilización total de la sociedad y las fuerzas armadas ante una amenaza inminente de agresión externa.

Para simbolizar la gravedad del momento, el presidente Miguel Díaz-Canel lideró la sesión vestido de verde olivo, una indumentaria reservada legalmente para situaciones de emergencia o conflicto bélico. La reunión contó con la supervisión del general de ejército Raúl Castro, reafirmando la postura de la vieja guardia ante la crisis.

El gobierno cubano no se ha limitado a la retórica. Paralelamente a las declaraciones políticas, en el territorio se ejecutan ejercicios militares de emboscada y defensa para preparar a las tropas ante cualquier escenario de invasión o ataque directo.

Durante los homenajes a los 32 oficiales caídos repatriados desde Venezuela, el discurso oficial se endureció. Díaz-Canel aseguró tajantemente que "no hay rendición posible" y descartó cualquier tipo de concesión política o negociación con Washington en este contexto. El mensaje busca cerrar filas internamente mientras se procesan planes y políticas ante el temor de una escalada militar mayor en la región.

