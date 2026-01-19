Líderes europeos se reúnen de urgencia por el plan de EE.UU. para tomar Groenlandia

UE no será "chantajeada" : Ante la amenaza de aranceles, Europa apela a la unidad; ministros de la UE exigen respuesta fuerte

El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, aseguró este lunes, 19 de enero de 2026, que las "amenazas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacerse con el control de Groenlandia no son "aceptables", y advirtió del impacto económico que tendría la imposición de los aranceles que ha anunciado la Casa Blanca.

"Las amenazas de aranceles no son aceptables como medio para gestionar estas cuestiones", avisó ante los medios el letón a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo).

"Hay mucho que perder económicamente tanto para Europa como para Estados Unidos, sus empresas y sus trabajadores", añadió antes de pedir "solución constructiva" que respete el derecho internacional y tenga en cuenta las relaciones económicas y comerciales entre ambas partes.

En todo caso, el comisario de Economía apuntó que no hay nada descartado entre las medidas que la UE está barajando para responder a la imposición de dichos aranceles por parte de Washington al ser preguntado por la activación del llamado instrumento anticoerción del bloque.

"Tenemos herramientas a nuestra disposición y actualmente no hay nada fuera de la mesa", subrayó.

Unidad Europea ante amenazas

Por su parte, el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, hizo un llamamiento antes de dirigir por primera vez un encuentro de este foro "a la unidad y la coordinación europea en un momento de "elevada volatilidad geopolítica".

"La unidad europea es esencial, el diálogo es esencial y la coordinación europea es esencial para sostener los principios de soberanía y respeto al Derecho internacional", apuntó.

Precisamente esta unidad quisieron escenificar el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, y su homólogo francés, Roland Lescure, que comparecieron juntos ante los medios a su llegada al encuentro tras haberse reunido esta mañana en Berlín.

Ambos defendieron que la UE debe estar preparada para responder con todas las herramientas a su disposición si Trump cumple sus amenazas, aunque abogaron por utilizar en primer lugar la vía diplomática para evitar que estas lleguen a materializarse.

"Queremos mantener el diálogo con Estados Unidos (...). No queremos una escalada, no estamos buscando una escalada, pero estamos preparados para el momento si llega", dijo el titular alemán, quien insistió en que la UE no será "chantajeada" y cuenta con un "amplio abanico de opciones para responder a la amenaza del presidente Trump".

Mapa de los principales yacimientos de minerales críticos de Groenlandia, según el Servicio Geológico Nacional de Dinamarca y Groenlandia #AFP #Infografía pic.twitter.com/9s4HOofrPM — Agence France-Presse (@AFPespanol) January 16, 2026

Contramedidas comerciales

Entre estas, citó la posibilidad de aplicar contramedidas comerciales -aranceles por 93.000 millones de euros a productos estadounidenses- que la UE tiene preparadas, pero que había paralizado hasta el próximo 6 de febrero en aras de lograr un acuerdo comercial con Washington el pasado verano, congelar la ratificación de ese pacto o usar la legislación frente al "chantaje económico".

En la misma línea, Lescure tachó de "inaceptables" las amenazas, dijo que la UE debe hacer todo lo posible por evitar que se hagan realidad y consideró que "el mejor modo" de lograrlo es "mostrar que Europa está lista para reaccionar de manera unida y fuerte".

"Tenemos herramientas a nuestra disposición: los acuerdos comerciales, los aranceles y, por qué no, los instrumentos anticoerción. En todo caso, las amenazas proferidas son claramente actos de coerción", dijo el ministro francés.

Se refirió así a la regulación que la UE adoptó en 2023 para protegerse de presiones económicas de terceros países, que no ha sido utilizada hasta el momento, y que le permitiría restringir las actividades de las empresas estadounidenses en el bloque.

Uno de los mensajes más contundentes provino del titular de Finanzas portugués, Joaquim Miranda Sarmento, quien reclamó una respuesta "unida" y "bastante fuerte" porque el ataque a la soberanía de un Estado miembro "es una línea roja que la Unión no debe dejar pasar".

"No es posible aceptar que un país que es aliado de Europa en la OTAN y con el que hay grandes relaciones comerciales pueda cuestionar la soberanía de una parte de un Estado miembro", remarcó.

Trump anunció el sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que mandaron militares a Groenlandia, que subiría al 25 % en junio y se mantendrían en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

