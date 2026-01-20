¿Quiénes son los invitados de Trump para integrar el Consejo de Paz?
Trump invita a 60 líderes mundiales a integrar un Consejo de Paz para abordar conflictos internacionales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió cartas de invitación a 60 líderes mundiales para conformar el denominado Consejo de Paz, una instancia que, según la propuesta de Washington, tendrá como objetivo central impulsar la estabilización de la Franja de Gaza y atender otros escenarios de conflicto internacional.
De acuerdo con el contenido de las invitaciones, el Consejo estaría encabezado por Estados Unidos y contaría con la participación de jefes de Estado, jefes de Gobierno y representantes de organismos internacionales. La iniciativa plantea un esquema de cooperación política y financiera entre los países miembros, con periodos de adhesión de tres años y aportes económicos diferenciados según la capacidad de cada nación.
Un organismo con alcance global
Entre los invitados figuran países de América, Europa, Asia, África y Oriente Medio, además de la Comisión Europea, lo que evidencia el carácter internacional del proyecto. Algunos gobiernos ya han confirmado la recepción de la carta y han iniciado procesos internos para evaluar su posible participación en este mecanismo.
La propuesta estadounidense busca consolidar un frente diplomático amplio que permita coordinar esfuerzos en materia humanitaria, reconstrucción y seguridad, especialmente en regiones afectadas por guerras y crisis prolongadas.
Países invitados al Consejo de Paz
La siguiente es la lista oficial de naciones y entidades convocadas por la administración de Donald Trump para integrar el nuevo Consejo de Paz:
- Albania
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bahréin
- Bielorrusia
- Brasil
- Canadá
- Chipre
- Egipto
- Comisión Europea
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- India
- Indonesia
- Irlanda
- Israel
- Italia
- Japón
- Jordania
- Kazajistán
- Marruecos
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Noruega
- Omán
- Pakistán
- Paraguay
- Polonia
- Portugal
- Qatar
- Rumanía
- Rusia
- Arabia Saudita
- Singapur
- Eslovenia
- Corea del Sur
- España
- Suecia
- Suiza
- Tailandia
- Turquía
- Emiratos Árabes Unidos
- Reino Unido
- Ucrania
- Uzbekistán
- Vietnam
Expectativa y próximos pasos
Aunque la propuesta ha generado interés en diversos gobiernos, todavía no se ha definido una fecha para la primera reunión formal del Consejo de Paz ni los lineamientos definitivos de su funcionamiento. Analistas internacionales consideran que el éxito de esta iniciativa dependerá del nivel de compromiso político y financiero que asuman los países convocados, así como de la capacidad de Estados Unidos para articular consensos en torno a los conflictos más complejos del escenario global.
