¿Quiénes son los invitados de Trump para integrar el Consejo de Paz?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió cartas de invitación a 60 líderes mundiales para conformar el denominado Consejo de Paz, una instancia que, según la propuesta de Washington, tendrá como objetivo central impulsar la estabilización de la Franja de Gaza y atender otros escenarios de conflicto internacional.

De acuerdo con el contenido de las invitaciones, el Consejo estaría encabezado por Estados Unidos y contaría con la participación de jefes de Estado, jefes de Gobierno y representantes de organismos internacionales. La iniciativa plantea un esquema de cooperación política y financiera entre los países miembros, con periodos de adhesión de tres años y aportes económicos diferenciados según la capacidad de cada nación.

Un organismo con alcance global

Entre los invitados figuran países de América, Europa, Asia, África y Oriente Medio, además de la Comisión Europea, lo que evidencia el carácter internacional del proyecto. Algunos gobiernos ya han confirmado la recepción de la carta y han iniciado procesos internos para evaluar su posible participación en este mecanismo.

La propuesta estadounidense busca consolidar un frente diplomático amplio que permita coordinar esfuerzos en materia humanitaria, reconstrucción y seguridad, especialmente en regiones afectadas por guerras y crisis prolongadas.

Países invitados al Consejo de Paz

La siguiente es la lista oficial de naciones y entidades convocadas por la administración de Donald Trump para integrar el nuevo Consejo de Paz:

Albania

Argentina

Australia

Austria

Bahréin

Bielorrusia

Brasil

Canadá

Chipre

Egipto

Comisión Europea

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

India

Indonesia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Jordania

Kazajistán

Marruecos

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Omán

Pakistán

Paraguay

Polonia

Portugal

Qatar

Rumanía

Rusia

Arabia Saudita

Singapur

Eslovenia

Corea del Sur

España

Suecia

Suiza

Tailandia

Turquía

Emiratos Árabes Unidos

Reino Unido

Ucrania

Uzbekistán

Vietnam

Expectativa y próximos pasos

Aunque la propuesta ha generado interés en diversos gobiernos, todavía no se ha definido una fecha para la primera reunión formal del Consejo de Paz ni los lineamientos definitivos de su funcionamiento. Analistas internacionales consideran que el éxito de esta iniciativa dependerá del nivel de compromiso político y financiero que asuman los países convocados, así como de la capacidad de Estados Unidos para articular consensos en torno a los conflictos más complejos del escenario global.

