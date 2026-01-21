Banco de Inglaterra retiene oro venezolano valorado en más de $4.000 millones

Referencial. Lingotes de oro venezolano, valorados en más de $4.000 millones, permanecen retenidos por el Banco de Inglaterra en medio de una disputa diplomática y legal sobre su propiedad

El Banco de Inglaterra mantiene bajo custodia 31 toneladas de oro pertenecientes a Venezuela, resguardadas en bóvedas subterráneas de Londres y hoy valoradas en más de $4.000 millones, pese a los reiterados reclamos del Estado venezolano para su devolución.

La disputa legal entre el Banco Central de Venezuela (BCV) y la entidad británica permanece paralizada desde 2022, luego de que el Tribunal Superior de Londres negó el acceso del gobierno venezolano a estas reservas. El conflicto se originó en 2019, después de que el banco bloqueó el retiro del oro al considerar que el Ejecutivo británico no reconocía a Nicolás Maduro como presidente legítimo.

Venezuela pide usar el oro para emergencias

En 2020, el gobierno venezolano interpuso una demanda contra el Banco de Inglaterra, argumentando que el país necesitaba esos recursos para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19. Sin embargo, los tribunales británicos han respaldado consistentemente la postura del gobierno del Reino Unido, avalando la negativa a entregar las reservas.

Según medios internacionales, el valor de estas reservas se ha duplicado desde entonces debido al alza sostenida del precio internacional del metal precioso: en 2020 el oro depositado en Londres estaba valorado en unos $1.950 millones mientras que actualmente supera los $4.000 millones.

Este cargamento representa aproximadamente el 30 % de todas las reservas de divisas venezolanas en el exterior, convirtiéndose en un activo clave dentro del conflicto diplomático y financiero entre Caracas y Londres.

Contexto geopolítico tras la captura de Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, el gobierno laborista de Keir Starmer en el Reino Unido reiteró la necesidad de una transición democrática en Venezuela. Durante una sesión del Parlamento británico, la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, defendió la retención del oro al afirmar que “los sucesivos gobiernos no han reconocido el régimen venezolano”, argumento que, según ella, respalda la actuación del Banco de Inglaterra, institución que calificó como independiente.

Cooper enfatizó que el Reino Unido no puede lamentar “el fin del gobierno de Maduro”, recordando que desde 2019 Londres ha mantenido una postura consistente al no reconocer su legitimidad.

Delcy Rodríguez asumió la Presidencia en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. EFE.

Oro venezolano también en Suiza

Además del caso británico, Suiza custodia unas 127 toneladas de oro venezolano, transferidas por el Banco Central de Venezuela en años anteriores y valoradas en más de $5.000 millones, según datos aduaneros suizos.

Tras la captura de Maduro, el gobierno suizo anunció la congelación de activos relacionados con el exmandatario y su entorno. Esta decisión, aunque no vinculada directamente a las reservas de oro, amplía la presión internacional sobre los bienes financieros asociados al antiguo régimen.

