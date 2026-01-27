Expreso
virus en Nipah
Referencial. Imagen microscópica del virus Nipah, cuyo reciente brote en India ha sido declarado bajo control por las autoridades sanitarias.Foto: Canva

India asegura que el brote del virus Nipah está bajo control

India desmiente cifras sobre el virus Nipah y asegura que está contenido

El Gobierno de la India redujo este martes 27 de enero, el nivel de alerta frente a la difusión de “cifras incorrectas” sobre los casos de la enfermedad del virus Nipah y aseguró que la situación se encuentra bajo control, luego de confirmar que cerca de 200 personas que permanecían en vigilancia epidemiológica dieron negativo en las pruebas.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Sanidad de la India advirtió que “en ciertos sectores de los medios de comunicación circulan cifras especulativas e imprecisas” que no se ajustan a los datos oficiales disponibles.

Solo dos casos confirmados desde diciembre

Las autoridades precisaron que, de acuerdo con los informes del Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC), desde diciembre únicamente se han confirmado dos casos de virus Nipah en el estado de Bengala Occidental, descartando así un escenario de brote masivo.

El Ejecutivo subrayó que la información difundida fuera de los canales oficiales ha generado preocupación innecesaria entre la población.

Rastreo exhaustivo y resultados negativos

Uno de los principales argumentos del Gobierno para dar por contenida la situación es el resultado del rastreo epidemiológico realizado a 196 personas que tuvieron contacto directo con los pacientes diagnosticados.

Según la nota oficial, “todos los contactos identificados permanecen asintomáticos y han dado negativo en las pruebas de detección del virus Nipah”, lo que descarta, por el momento, la transmisión secundaria dentro de este grupo considerado de riesgo.

Las autoridades añadieron que se reforzaron los sistemas de vigilancia, las pruebas de laboratorio y las investigaciones de campo, mediante un trabajo coordinado entre las agencias de salud centrales y estatales.

Vigilancia permanente sin nuevos contagios

El Gobierno indicó que esta estrategia conjunta permitió una contención oportuna de los casos detectados y aseguró que, hasta ahora, “no se han registrado nuevos contagios” asociados al virus Nipah.“La situación se mantiene bajo monitoreo constante y se han implementado todas las medidas de salud pública necesarias”, concluyó el comunicado del Ministerio de Sanidad.

Qué es el virus Nipah y su historial en India

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus Nipah es un patógeno zoonótico que se transmite de animales a humanos, principalmente a través de murciélagos frugívoros o cerdos, así como por alimentos contaminados o contacto directo entre personas.

La infección puede manifestarse desde casos asintomáticos hasta cuadros graves de enfermedad respiratoria aguda o encefalitis, con una tasa de mortalidad estimada entre el 40 % y el 75 %. Actualmente, no existe tratamiento ni vacuna específica contra este virus.

El NCDC recordó que India registró sus primeros brotes humanos en Bengala Occidental en 2001 y 2007, episodios que dejaron al menos 50 fallecidos.

Desde 2018, los casos se han concentrado principalmente en el estado de Kerala, en el sur del país. El brote más reciente ocurrió en julio de 2025, cuando se reportaron tres personas infectadas y dos fallecimientos.

