Caos vehicular en la Perimetral por tráiler volcado en Ceibos Norte

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

La madrugada de este miércoles 29 de abril, cerca de las 03:00, un tráiler cargado con banano perdió estabilidad y terminó volcado de costado sobre la vía Perimetral, en el tramo norte-sur, a la altura de la urbanización Ceibos Norte y en las inmediaciones del Viaducto Flavio Alfaro.

El contenedor quedó atravesado parcialmente sobre la calzada, reduciendo de manera significativa el espacio disponible para la circulación. La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) cerró totalmente el paso vehicular desde las 05:30, lo que generó un caos en uno de los principales corredores viales de Guayaquil.

El accidente ocurrió cerca de una gasolinera y en una zona de alta circulación diaria, lo que agravó el impacto en la movilidad. A pesar del percance, no se registraron heridos ni víctimas, aunque el conductor del tráiler huyó del lugar, complicando las labores de investigación.

Conductor habría abandonado el lugar

De acuerdo con reportes preliminares, el chofer del vehículo pesado no se encontraba en el sitio al momento de la llegada de las autoridades. Testigos señalaron que habría abandonado la escena tras el siniestro, lo que dificulta establecer las causas exactas del accidente.

La presencia de restos de banano y líquidos sobre el asfalto incrementó el riesgo de deslizamientos, especialmente en condiciones de humedad. Las autoridades recomendaron circular con precaución y atender las indicaciones de los agentes de tránsito desplegados en la zona.

Este nuevo siniestro vial ocurre apenas un día después de la tragedia en la vía a la Costa, donde una niña de seis años murió tras ser atropellada en el peaje de Chongón, lo que evidencia la alta siniestralidad en los corredores del noroeste de Guayaquil.

Tráfico intenso y rutas alternas

La ATM informó que se ejecutaron maniobras para controlar el flujo vehicular y retirar el contenedor con maquinaria pesada. Entre las medidas adoptadas se incluyó la restricción de carriles principales y el desvío de automotores hacia rutas alternas.

Las opciones recomendadas para los conductores fueron:

Avenida del Bombero, para quienes se movilizan desde vía a la Costa o Los Ceibos.

Vía a Daule, como alternativa hacia el centro y sur de la ciudad.

Avenida Francisco de Orellana, para descongestionar el flujo hacia zonas céntricas

A pesar de estas acciones, la congestión se extendió por varios kilómetros, afectando tanto a transporte pesado como a vehículos particulares.