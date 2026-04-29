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La muestra Tramatierra llega a Quito con cine sobre territorio, feminismo y crisis globales

Películas que exploran cómo comunidades sostienen la vida frente a la violencia y la devastación ambiental son parte del encuentro

La película utiliza como hilo conductor el proceso del juicio por la muerte de Javier Chocobar, un comunero indígena Chuschagasta asesinado en 2009.

La película utiliza como hilo conductor el proceso del juicio por la muerte de Javier Chocobar, un comunero indígena Chuschagasta asesinado en 2009.Cortesía

Mariella Toranzos
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Mariella Toranzos

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En medio de un escenario global marcado por crisis económicas, políticas, ecológicas y sociales, la muestra cinematográfica TRAMATIERRA propone una reflexión sobre las formas en que se sostienen los entornos de vida.

Organizada por el Programa de Investigación “Reproducción ampliada: cuerpo, alimento, ambiente y común”, la iniciativa reúne una selección de cine contemporáneo que busca desplazar la mirada centrada en la catástrofe. En su lugar, propone observar las prácticas cotidianas que permiten la persistencia de comunidades y territorios, desde el cuidado hasta la organización social.

La curaduría, a cargo de Cristina Vera, Paulina León y Tomás Astudillo, articula relatos donde los cuerpos y los territorios aparecen profundamente vinculados. Las películas exploran cómo estos vínculos se tensionan y transforman en contextos adversos, y cómo, a través de gestos cotidianos y afectos, se reconfiguran formas de vida.

Conoce la agenda

La programación incluye obras de América Latina y otras regiones, como Nunkui, de Verenice Benítez, que aborda la defensa del territorio en la Amazonía; Nuestra tierra, de Lucrecia Martel, centrada en la violencia colonial en Argentina; y Amor, mujeres y flores, de Marta Rodríguez y Jorge Silva, un documental sobre trabajadoras de la floricultura en Colombia. A estas se suman títulos como Mariposas negras, de David Baute; La hija del cóndor, de Álvaro Olmos; y Transfronterizas, una producción comunitaria entre Ecuador y Colombia.

Además de las proyecciones, la muestra incluye espacios de diálogo con realizadores y especialistas. Entre las primeras actividades está la función de Llueve, documental animado de Carolina Corral y Magali Rocha, que narra la búsqueda de justicia de una madre frente a desapariciones forzadas en México. Tras la proyección, se realizará un foro con la directora y la investigadora Cristina Vega.

El ciclo se realizará del 6 al 16 de mayo en la Sala Sur de FLACSO, ubicada en San Salvador E7-42 y La Pradera. La programación contempla entradas generales de 4 dólares y preferenciales de 2, así como un multipase de seis funciones por 20 dólares, válido por tres meses. También habrá funciones gratuitas.

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