La muestra Tramatierra llega a Quito con cine sobre territorio, feminismo y crisis globales

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

En medio de un escenario global marcado por crisis económicas, políticas, ecológicas y sociales, la muestra cinematográfica TRAMATIERRA propone una reflexión sobre las formas en que se sostienen los entornos de vida.

Organizada por el Programa de Investigación “Reproducción ampliada: cuerpo, alimento, ambiente y común”, la iniciativa reúne una selección de cine contemporáneo que busca desplazar la mirada centrada en la catástrofe. En su lugar, propone observar las prácticas cotidianas que permiten la persistencia de comunidades y territorios, desde el cuidado hasta la organización social.

La curaduría, a cargo de Cristina Vera, Paulina León y Tomás Astudillo, articula relatos donde los cuerpos y los territorios aparecen profundamente vinculados. Las películas exploran cómo estos vínculos se tensionan y transforman en contextos adversos, y cómo, a través de gestos cotidianos y afectos, se reconfiguran formas de vida.

Conoce la agenda

La programación incluye obras de América Latina y otras regiones, como Nunkui, de Verenice Benítez, que aborda la defensa del territorio en la Amazonía; Nuestra tierra, de Lucrecia Martel, centrada en la violencia colonial en Argentina; y Amor, mujeres y flores, de Marta Rodríguez y Jorge Silva, un documental sobre trabajadoras de la floricultura en Colombia. A estas se suman títulos como Mariposas negras, de David Baute; La hija del cóndor, de Álvaro Olmos; y Transfronterizas, una producción comunitaria entre Ecuador y Colombia.

Además de las proyecciones, la muestra incluye espacios de diálogo con realizadores y especialistas. Entre las primeras actividades está la función de Llueve, documental animado de Carolina Corral y Magali Rocha, que narra la búsqueda de justicia de una madre frente a desapariciones forzadas en México. Tras la proyección, se realizará un foro con la directora y la investigadora Cristina Vega.

El ciclo se realizará del 6 al 16 de mayo en la Sala Sur de FLACSO, ubicada en San Salvador E7-42 y La Pradera. La programación contempla entradas generales de 4 dólares y preferenciales de 2, así como un multipase de seis funciones por 20 dólares, válido por tres meses. También habrá funciones gratuitas.