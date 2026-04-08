Estas son las vías alternas ante el cierre en la avenida del Bombero

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El montaje de vigas para los puentes en la avenida del Bombero provoca cierres y cambios viales en Los Ceibos.



La ATM restringe carriles hasta el lunes 13 de abril y recomienda rutas alternas desde la vía a la costa hacia el norte y centro de Guayaquil.

La obra de los viaductos en la avenida del Bombero alcanza el 30 % de avance a inicios del abril del 2026.

La madrugada de este miércoles 8 de abril comenzaron los trabajos de montaje de vigas del nuevo puente sobre la avenida del Bombero, en la ciudadela Los Ceibos, en el oeste de Guayaquil. Ante el cierre de esa vía, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) sugiere a los conductores avanzar por rutas alternas.

Dicha dependencia municipal señaló que las labores para la colocación de estas estructuras se desarrollarán en horarios diurno y nocturno. Los trabajos se extenderán hasta el lunes 13 de abril.

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Este miércoles 8 de abril fueron cerrados los carriles centrales de la avenida del Bombero en sentido hacia la vía a la costa. El paso por estos tramos permanecerá restringido hasta las 22:00 del lunes 13 de abril.

El carril de contraflujo estará inhabilitado, y los vehículos solo transitarán por cuatro carriles, dos en cada sentido de la vía.

Avenida del Bombero: ¿cuáles son las rutas alternas por el cierre de vía?

La ATM ha sugerido a los conductores a tomar rutas alternas. Algunas opciones son:

Desde la vía a la costa hacia el norte o centro de Guayaquil:

Avenida Rodríguez Bonín , luego tomar la calle Portete o la avenida Barcelona, que tiene conexión directa con el túnel San Eduardo para avanzar hacia Miraflores o Urdesa.

, luego tomar la calle Portete o la avenida Barcelona, que tiene conexión directa con el túnel San Eduardo para avanzar hacia Miraflores o Urdesa. El intercambiador de la vía a la costa con la vía Perimetral hacia el norte, para tomar la vía a Daule o la avenida Juan Tanca Marengo.

Avenida del Bombero: ¿Cuál es el avance de la obra de los puentes?

Según el Municipio de Guayaquil, la construcción de los viaductos en la avenida del Bombero tiene un avance del 30 % a inicios de abril del 2026.

Actualmente, las grúas y demás maquinaria pesada se encuentran ubicadas en el parterre central de esta vía de Los Ceibos, para el izaje de las vigas.