Vía Perimetral: dos accidentes causan fuerte congestión este viernes 27 de marzo

El primer siniestro ocurrió en el ingreso a Flor de Bastión, en el sentido sur-norte de esta vía guayaquileña

Uno de los siniestros de tránsito en la vía Perimetral involucró a un vehículo pesado.

Dos accidentes de tránsito complicaron la circulación en dos tramos de la vía Perimetral, en ambos sentidos, la mañana de este viernes 27 de marzo. Los siniestros obligaron al traslado de equipos de atención de emergencias.

El primer accidente ocurrió en el kilómetro 20 de la vía Perimetral, metros antes del túnel de ingreso a la avenida Modesto Luque, en el sector Flor de Bastión. En el siniestro están involucrados varios vehículos, entre ellos una furgoneta.

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El servicio integrado de seguridad ECU911 indicó que al sitio acudieron miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes atendieron a los heridos en este accidente.

Un carril fue cerrado al tránsito por agentes de control para permitir la atención de los heridos por parte de paramédicos y las labores de retiro de los vehículos siniestrados. Hasta las 10:30, el paso continuaba restringido, lo que provocó largas filas de automóviles en sentido norte-sur.

#Guayaquil



A la línea única 9-1-1, se alertó sobre un siniestro de tránsito en la vía Perimetral, km 20, pasando el Mall El Fortín.



Desde la sala operativa del #ECU911 se coordinó el despacho de recursos con @ATM_Transito y @BomberosGYE.



Unidades se encuentran en el sitio… pic.twitter.com/JR53LauWQP — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) March 27, 2026

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Segundo accidente en la vía Perimetral este viernes 27 de marzo

Cerca de las 09.40, otro accidente se registró en la vía Perimetral, en el sentido sur-norte, pasando el intercambiador con el sector Prosperina, en el noroeste.

Un cabezal colisionó contra un vehículo liviano, según imágenes difundidas por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) en su cuenta de X.

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Asimismo, el accidente generó un fuerte congestionamiento vehicular que se prolongó hasta después de las 11:00, mientras se realizaban las labores de retiro de las unidades implicadas.

🚨Se visualiza #Siniestro de tránsito en la Via Perimetral frente Ceibos Norte hacia el Sur



Nuestros agentes se encuentran atendiendo la novedad en el sitio.

#CiudadDeTodos pic.twitter.com/7bvrJZ6A30 — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) March 27, 2026

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