Capturan a sospechoso de asaltar a conductores en la vía Perimetral de Guayaquil

El aprehendido habría robado pertenencias a pasajeros de vehículos. Segura EP y la Policía Nacional lo capturaron

La inseguridad continúa marcando el día a día en Guayaquil. Robos, ataques armados y muertes violentas se reportan con frecuencia en distintos sectores de la ciudad, generando preocupación constante entre ciudadanos y conductores. Uno de los puntos más sensibles es la vía Perimetral, considerada una arteria clave pero también un foco recurrente de hechos delictivos.

En esta zona, especialmente en tramos cercanos al ingreso a Trinipuerto, transportistas y choferes de vehículos pesados han denunciado repetidos asaltos, muchos de ellos ejecutados bajo la modalidad de abordaje directo cuando los automotores reducen la velocidad.

Los afectados advierten que los delincuentes aprovechan la congestión y la poca visibilidad en ciertos puntos para actuar.

Capturan a presunto delincuente en la vía Perimetral

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En este contexto, la empresa municipal Segura EP informó sobre la reciente aprehensión de un individuo presuntamente vinculado a este tipo de delitos. Según el reporte, el sospechoso fue detectado a través del sistema de videovigilancia mientras aparentemente despojaba de sus pertenencias a conductores de transporte pesado en la vía Perimetral.

“La rápida coordinación con la Policía permitió que, en pocos minutos, el sujeto fuera interceptado y detenido, evitando que continuara con estas acciones”, indicó la entidad en su comunicación oficial, destacando la intervención conjunta con la Policía Nacional del Ecuador.

Pese a este operativo, el temor persiste entre quienes circulan a diario por esta vía. Ricardo Mendoza, conductor de tráiler, relató que ha sido testigo directo de estos hechos. “Uno ya maneja con miedo. He visto cómo se suben a los camiones cuando uno baja la velocidad. No sabes en qué momento te toca”, comentó.

Una percepción similar tiene Andrea Cárdenas, quien transita frecuentemente por el sector. “No solo es de noche, pasa a cualquier hora. Uno siente que está expuesto todo el tiempo. La Perimetral se ha vuelto peligrosa y no hay garantías”, expresó.

Mientras las autoridades destacan acciones de control y respuesta inmediata, los usuarios de esta importante vía insisten en la necesidad de medidas sostenidas que reduzcan el riesgo y devuelvan la sensación de seguridad en uno de los corredores viales más transitados de la ciudad.

🚨Vía Perimetral | Detención a sujeto sospechoso.



Las cámaras de video vigilancia visualizaron a un individuo que se encontraba sustrayendo pertenencias a los conductores de vehículos pesados en la vía Perimetral, ingreso a Trinipuerto. pic.twitter.com/ndm3ynG8r0 — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) March 26, 2026

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