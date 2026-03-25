Un contenedor cae en los exteriores de un colegio en el noroeste de Guayaquil

El accidente de tránsito ocurrió cerca de las 06:30 de este miércoles 25 de marzo

Un contenedor se desprendió de una plataforma la mañana de este miércoles 25 de marzo, en los exteriores de la unidad educativa Leonidas García, ubicada sobre la avenida Honorato Vásquez, entre la vía a Daule y la Perimetral, en el noroeste de Guayaquil.

Según vecinos del sector, el hecho ocurrió aproximadamente a las 06:30. El contenedor cayó sobre un tramo con barandas en la acera en la que está ubicada la escuela.

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Tras la alerta ciudadana, personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) acudió al sitio para verificar lo ocurrido. En el lugar del accidente, los uniformados constataron la ausencia del cabezal que movilizaba al contenedor y del conductor.

El siniestro provocó el daño de las barandas y de parte de la acera. Con grúas se realizaron tareas para la remoción del contenedor, que se extendió durante varias horas. Según los uniformados, no se reportaron personas heridas durante el siniestro de tránsito.

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Vía a Daule: Accidentes por el paso de vehículos pesados

Por el accidente se registró un intenso congestionamiento vehicular en este punto del noroeste de Guayaquil, mientras las grúas retiraban el contenedor. Agentes de tránsito controlaban el paso de los automóviles durantes esas tareas. Hasta las 10:00 se mantenía un cierre parcial de la vía.

Según testigos, el vehículo pesado perdió estabilidad mientras circulaba por ese tramo, lo que derivó en la caída del contenedor sobre la acera.

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En la vía a Daule se repiten los accidentes de tránsito que involucran vehículos pesados, como camiones y contenedores. En las últimas semanas, estos siniestros se han multiplicado e incluso han dejado víctimas mortales.

Conductores y habitantes de sectores aledaños exigen a las autoridades de tránsito mayores controles para este tipo de unidades.

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