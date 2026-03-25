Bahía de Guayaquil: clausuran 19 bodegas clandestinas sin permisos

Operativo municipal clausuró 19 bodegas clandestinas en la Bahía por falta de permisos y riesgos a la ciudadanía

El Municipio informó que clausuró bodegas en la Bahía.

Las irregularidades continúan evidenciándose en la Bahía, en el centro de Guayaquil. El Municipio informó este miércoles 25 de marzo sobre la clausura de 19 bodegas clandestinas que no contaban con la licencia anual de funcionamiento.

Además, durante el operativo también fueron clausurados dos establecimientos que operaban sin permisos municipales e incumplían la normativa vigente.

Operativo responde a reclamos ciudadanos

La intervención se ejecutó el martes 24 de marzo como parte de acuerdos alcanzados en mesas de trabajo para regular estos espacios. La medida busca frenar la proliferación de bodegas clandestinas y prevenir riesgos como incendios, una preocupación constante entre los ciudadanos.

Según el Municipio, la acción también apunta a evitar incidentes como el registrado recientemente en el edificio Multicomercio.

En el operativo intervinieron cerca de 50 funcionarios de distintas entidades, entre ellas las direcciones de Justicia y Vigilancia, Vía Pública, Agentes de Control Municipal (ACM), Policía Nacional y el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Operativo municipal clausuró 19 bodegas clandestinas en la Bahía. Cortesía

Durante la jornada se realizaron inspecciones técnicas para verificar condiciones de funcionamiento, documentación y cumplimiento de la normativa vigente.

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