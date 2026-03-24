ATM cierra carriles en la avenida Barcelona por obras del Municipio

La intervención arranca desde el puente El Velero hasta la vía Rodríguez Bonín. El bloqueo tomará treinta días

La Agencia de Tránsito y Movilidad restringe desde este 24 de marzo de 2026 el paso de vehículos en la avenida Barcelona, una arteria vial del oeste de Guayaquil, debido a la intervención con maquinaria pesada que realiza el Municipio. El bloqueo abarca el tramo comprendido desde la bajada del puente El Velero hasta la intersección con la vía Rodríguez Bonín, a la altura del puente Portete.

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Detalles de la intervención vial

La medida administrativa responde al inicio de un contrato de mantenimiento que implica el retiro de la capa de asfalto deteriorado en el sentido norte-sur. La contratista municipal destinará aproximadamente treinta días para culminar esta fase previa antes de trasladar las retroexcavadoras al carril contrario. Durante este periodo, los agentes civiles deberán gestionar el embudo vehicular que se genera en las horas pico.

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La Dirección de Obras Públicas adjudicó esta obra por un monto de cuatro millones de dólares. El documento legal compromete a la empresa ejecutora a intervenir veinte kilómetros de pavimento flexible y cinco kilómetros de hormigón rígido. Una vez que el cabildo finalice sus operaciones en el oeste, el cronograma oficial determina que las cuadrillas se trasladarán a sectores residenciales como la ciudadela Bellavista, el barrio Centenario y San Eduardo.

La planificación del contratista incluye la remoción de material en arterias de alto tránsito como Rumichaca, José de Antepara, Chile, Cuenca y Boyacá.

Este proyecto en la avenida Barcelona representa el tercer contrato de intervención vial que el Municipio activa durante marzo de 2026.

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De forma paralela, el cabildo comprometió recursos por 6,4 millones de dólares en un segundo acuerdo. Este rubro se destinará a la reparación de veintinueve kilómetros de calles distribuidas entre el norte y el noroeste de Guayaquil.

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