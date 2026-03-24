ATM multa con 21 mil dólares a consorcio MetroExpress tras incendio de bus articulado

Municipio exige certificar el estado mecánico de las unidades de la Troncal 2 luego del siniestro en el norte de Guayaquil

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) impuso este 24 de marzo una sanción económica al consorcio MetroExpress, operador de la Troncal 2 de la Metrovía, tras el incendio de una de sus unidades de transporte público en la avenida Quito.

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Intervención técnica bajo presión ciudadana por historial

Más allá del rubro económico, la entidad rectora del tránsito dispuso la ejecución obligatoria de la Revisión Técnica Vehicular (RTV) para el cien por ciento de la flota perteneciente a MetroExpress. El consorcio tiene un plazo máximo fijado hasta abril de 2026 para justificar el estado de sus buses e intentar garantizar la operatividad básica del sistema.

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Asimismo, se exigió de manera inmediata a los demás consorcios administradores que presenten sus respectivos cronogramas de revisión correspondientes a este año. El incumplimiento de este procedimiento derivará en nuevas retenciones económicas. En paralelo, la administración municipal aguarda el informe técnico del Benemérito Cuerpo de Bomberos para establecer las fallas exactas que originaron el siniestro

El incidente del sábado 21 de marzo desató una nueva ola de reclamos sobre la precariedad del servicio. Usuarios frecuentes denunciaron en plataformas digitales el riesgo vital que representa movilizarse en un sistema que arrastra un déficit de mantenimiento.

Este colapso automotor no es un caso aislado dentro del esquema de transporte masivo porteño. El 30 de julio de 2025, otro bus articulado de la misma troncal, que conecta el sur con el norte de la urbe, ardió en llamas en la avenida 25 de Julio, a la altura de la estación Valdivia. En aquella ocasión, una falla mecánica originó el fuego, un antecedente directo que cuestiona los filtros de control preventivo que debió ejercer la autoridad competente antes de lamentar un nuevo vehículo calcinado en el centro de la ciudad.

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