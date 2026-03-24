Testigos de Jehová autorizan la autotransfusión en procedimientos quirúrgicos

El órgano rector dictaminó que cada creyente podrá decidir sobre el manejo intrahospitalario de sus fluidos corporales

El máximo órgano de los Testigos de Jehová autorizó a sus miembros a decidir sobre el almacenamiento y reintroducción de su propia sangre en procedimientos médicos. La disposición ajusta los lineamientos clínicos para más de nueve millones de fieles a nivel global sin alterar la prohibición de recibir transfusiones de terceros.

Aclarado en sus portales oficiales

El ente rector determinó que los feligreses tienen la potestad de aceptar terapias que requieran la extracción temporal del tejido hemático. Esta directriz se oficializó tras concluir que la norma bíblica no prohíbe explícitamente el uso clínico de la sangre de un mismo individuo en un entorno quirúrgico.

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La organización comunicó la directriz a sus congregaciones durante su transmisión internacional JW Broadcasting este 20 de marzo. La entidad especificó que los pacientes no están sujetos a la ley mosaica, la cual ordenaba históricamente desechar los fluidos extraídos de un cuerpo en un contexto ajeno al sistema sanitario moderno.

"Cada cristiano debe tomar su propia decisión en cualquier asunto que implique el uso de su propia sangre al recibir atención médica o quirúrgica", estableció el vocero oficial del Cuerpo Gobernante. La medida viabiliza la aceptación de tratamientos de hemodiálisis y el uso de máquinas de recuperación celular extracorpórea en quirófanos.

La restricción a terceros continúa vigente

La dirigencia clarificó que la ordenanza religiosa de "abstenerse de sangre" persiste inalterable respecto a los donantes externos. La recepción de transfusiones provenientes de otras personas se mantiene restringida en cumplimiento estricto de los textos apostólicos.

Previamente, la interpretación de la organización limitaba el almacenamiento de la sangre extraída de un individuo para su posterior infusión. Con esta actualización técnica, el personal de salud deberá regirse a la voluntad individual del creyente para ejecutar procedimientos de autotransfusión preoperatoria.

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