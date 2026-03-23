Parada de Metrovía vuelve a funcionar tras más de un mes de cierre

El paso peatonal recibió mantenimiento, por lo que la parada estuvo cerrada por un tiempo. Conoce los detalles

La estación estuvo fue reabierta luego de más de un mes.

En Guayaquil, los cierres viales, trabajos de mantenimiento y ajustes en el sistema de transporte se han vuelto parte de la rutina diaria, generando constantes cambios que impactan la movilidad de miles de ciudadanos. Una de las afectaciones más notorias fue la suspensión temporal de una parada clave de la Metrovía.

La estación ubicada frente al Centro de Convenciones permaneció fuera de servicio durante más de un mes debido a trabajos de intervención en el paso peatonal.

Tras concluir estas labores, la operación ha sido restablecida, según confirmaron las autoridades a través de sus canales oficiales.

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ATM anunció que la parada volvió a estar operativa

“La parada Centro de Convenciones ya se encuentra habilitada para los usuarios de Metrovía. Luego de los trabajos de mantenimiento en el paso peatonal, se restablece la operación normal en este punto para facilitar el acceso seguro de los ciudadanos”, indicó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Durante el tiempo que duraron los trabajos, los usuarios tuvieron que reorganizar sus desplazamientos y utilizar estaciones alternas, lo que generó incomodidades y mayores tiempos de traslado, especialmente en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la ciudad.

Los trabajos que se realizaron en la estructura

Las intervenciones se concentraron principalmente en el paso peatonal elevado que conecta con la parada, así como en áreas de acceso y embarque. Entre las mejoras ejecutadas se incluyeron adecuaciones en rampas, reforzamiento de la estructura, trabajos de hormigonado, pintura y limpieza general.

Con la reapertura, también se normaliza la operación de esta estación dentro del sistema de Metrovía, que conecta el sur y el norte de la ciudad, desde la avenida 25 de Julio hasta la terminal Río Daule.

Según indicó la ATM, la intervención formó parte de un plan más amplio de rehabilitación de pasos peatonales en la ciudad. Sin embargo, para los usuarios, cada cierre temporal vuelve a incomodar a la ciudadanía

La parada Centro de Convenciones ya se encuentra habilitada para los usuarios de Metrovía 🚍



Luego de los trabajos de mantenimiento en el paso peatonal, se restablece la operación normal en este punto para facilitar el acceso seguro de los ciudadanos.



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