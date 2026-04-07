Cierre en la Av. del Bombero por montaje de vigas desde este 8 de abril

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber

​La avenida del Bombero, en Guayaquil, tendrá un cierre parcial desde la madrugada del miércoles 8 de abril por el montaje de vigas en su estructura. Según la ATM, los carriles centrales en sentido hacia vía a la costa permanecerán inhabilitados hasta el lunes 13 de abril a las 22:00, mientras avanzan trabajos que ya alcanzan el 30%.

La avenida del Bombero, en el sector de Ceibos, vuelve a ser tema de atención debido a un nuevo cierre vial por trabajos de infraestructura. Desde la madrugada de este miércoles 8 de abril, se ejecutará el montaje de vigas en uno de sus tramos, lo que impactará la movilidad vehicular.

El Municipio informó que estas labores se desarrollarán de forma ininterrumpida, tanto en horarios diurnos como nocturnos, como parte del avance de una obra que actualmente registra un 30% de ejecución.

¿Hasta cuándo será el cierre en la Av. del Bombero?

El cierre de los carriles centrales en sentido hacia la vía a la costa se mantendrá desde las 00:00 del miércoles 8 de abril hasta las 22:00 del lunes 13 de abril. Durante este periodo, el carril de contraflujo estará inhabilitado.

Escena. La obra se realiza en la ciudadela Los Ceibos.CHRISTIAN VINUEZA

La circulación vehicular se reducirá a cuatro carriles, dos en cada sentido, lo que podría generar congestión en horas de mayor tráfico.

Según la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), durante los trabajos se utilizará maquinaria pesada y grúas, que estarán ubicadas en los carriles centrales para realizar las maniobras de izaje de vigas.

Ceibos: rutas alternas y recomendaciones

Ante este cierre vial en Ceibos, las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar rutas alternas como:

Avenida Rodríguez Bonín

Avenida Barcelona

Túnel San Eduardo

Vía a Daule

Además, la ATM prometió que el personal operativo estará en la zona para gestionar el tránsito y mantener la fluidez vehicular en la medida de lo posible. Cabe recordar que esta avenida concentra alta demanda vehicular.

La ATM exhortó, además, a respetar los límites de velocidad, la señalización y las indicaciones de los agentes de tránsito, con el fin de evitar incidentes mientras duren los trabajos.

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