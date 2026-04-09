Recital de piano en Quito: Brahms, Chopin y Ravel en la Fundación Zaldumbide Rosales

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

Dos pianistas frente a un mismo instrumento, compartiendo el teclado y el aliento de una misma obra. Esa imagen marca uno de los momentos centrales del recital que presentará la Fundación Zaldumbide Rosales el próximo sábado 18 de abril, en una mañana dedicada al repertorio clásico.

El concierto contará con la participación de los pianistas ecuatorianos Esteban Gavilanes y Tadeo Gangotena, quienes interpretarán un programa que transita por distintas sensibilidades y épocas. La selección propone un recorrido que combina profundidad, lirismo y riqueza sonora.

La interpretación compartida no solo exige precisión técnica, sino también una escucha atenta y una construcción conjunta del discurso musical. En escena, esa interacción se traduce en una sonoridad envolvente que invita a una experiencia más cercana.

Un repertorio icónico

Esteban Gavilanes, formado en Rusia y Argentina, ha desarrollado una carrera que combina la interpretación y la docencia. Por su parte, Tadeo Gangotena cuenta con una trayectoria nacional e internacional como solista y músico de cámara, además de su labor en el Conservatorio Nacional de Música. Ambos integran el colectivo SONNOS.

El público podrá escuchar las Seis piezas para piano Op. 118 de Johannes Brahms, junto a una selección de obras de Frédéric Chopin. A ello se sumará Mi madre, la oca de Maurice Ravel.

El recital tendrá una duración aproximada de una hora, incluirá un intermedio y concluirá con un espacio de conversación entre los artistas y el público. El concierto se realizará a las 11:00 en la Fundación Zaldumbide Rosales, ubicada en la av. 6 de Diciembre y Jorge Washington. La adhesión es de $12.