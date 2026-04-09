El Día Internacional de la Conservación de los Anfibios se festeja con agenda para niños en Quito

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

Un pequeño huevo se adhiere a la superficie del agua. Días después, se transforma en renacuajo, respira por branquias y nada sin descanso. Con el tiempo, aparecen patas, desaparece la cola y emerge una rana: un ser que habita entre dos mundos, el agua y la tierra. Ese ciclo, tan frágil como fascinante, es el punto de partida de las actividades que propone Yaku Parque Museo del Agua durante abril.

Bajo el nombre Yaku Cinema: edición especial de anfibios y ranas, el museo abre su auditorio a un ciclo de documentales y cortos animados que invitan a descubrir la vida de estas especies. Las funciones se realizarán los domingos 19 y 26 de abril, en horarios de 11:30 y 14:30

Un país biodiverso

La propuesta se complementa con A palabrear con las guaguas, un conversatorio pensado para que niñas, niños y sus familias se acerquen al mundo de los anfibios desde la curiosidad. A través de preguntas simples —qué comen, por qué viven cerca del agua o qué ocurre si su hábitat desaparece—, la actividad busca despertar una relación más cercana entre los pequeños y el entorno natural.

En Ecuador, esta reflexión resulta urgente. El país alberga alrededor de 600 especies de anfibios, lo que lo convierte en uno de los territorios con mayor diversidad en el mundo.

Sin embargo, muchas de estas especies enfrentan distintos niveles de amenaza, lo que convierte a las ranas en indicadores clave del estado de los ecosistemas.

Las actividades tienen una duración aproximada de 40 minutos y están incluidas con la entrada al museo: $4 para adultos, $2 para estudiantes y para niñas y niños de 3 a 11 años.

Personas mayores, con discapacidad e infantes menores de 3 años no pagan. Tras la actividad, los visitantes pueden recorrer los otros espacios expositivos del museo.