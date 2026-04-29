Senado de EE.UU. falla en intento de limitar posibles acciones militares de Trump en Cuba

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LO QUE DEBES SABER

Derrota por margen estrecho: La iniciativa cayó con 47 votos a favor y 51 en contra, blindando al Ejecutivo.

La iniciativa cayó con 47 votos a favor y 51 en contra, blindando al Ejecutivo. Fisuras republicanas: Collins y Paul rompieron la disciplina de partido al unirse al bando demócrata.

Collins y Paul rompieron la disciplina de partido al unirse al bando demócrata. Patrón de poder: Cuba es el tercer frente (tras Irán y Venezuela) donde Trump retiene autoridad militar.

Los demócratas del Senado de Estados Unidos fracasaron el martes 28 de abril de 2026, en un nuevo intento de limitar la autoridad del presidente, Donald Trump, para usar la fuerza militar sobre Cuba.

Con una votación de 47 votos a favor y 51 en contra, la iniciativa para controlar las posibles acciones de fuerza sobre La Habana ordenadas desde el ejecutivo, fue frenada por los republicanos quienes votaron en bloque.

Sin embargo, los republicanos Susan Collins, de Maine, y Rand Paul, de Kentucky, se unieron a la iniciativa demócrata en la votación acontecida esta tarde.

Claves del bloqueo legislativo en Washington El historial de Trump: Este fallo se suma a otros 5 intentos fallidos del Senado por controlar ataques en Irán y Venezuela. Advertencia demócrata: Chuck Schumer calificó la situación como una "catástrofe inminente" similar al conflicto iraní. La defensa republicana: El partido oficialista alega que la medida ignora las violaciones de DD.HH. del gobierno cubano.

¿Invasión inminente en Cuba?

El intento fallido sobre Cuba se une a una serie de fallos en el Senado para controlar las acciones militares de Trump como las cinco votaciones para que el mandatario no pueda ordenar más ataques sobre Irán o intentos por frenar al republicano previo a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Antes de la votación, el senador demócrata Chuck Schumer dijo que "los republicanos deben adelantarse a la inminente catástrofe en Cuba antes de que empeore aún más, como debieron haber hecho con la guerra de Trump en Irán".

Por su parte, los republicanos rechazaron las acusaciones de una intención del presidente de utilizar la fuerza contra Cuba y acusaron a los demócratas de ignorar las acusaciones de violaciones de derechos humanos que han sido presentadas contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Desde enero, la Administración Trump ha intensificado la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero y el presidente ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla.