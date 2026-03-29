El Chocó Andino llega a Quito con una exposición sensorial e interactiva

La muestra acerca al público a uno de los ecosistemas más biodiversos y amenazados de la capital

La exposición cuenta con piezas táctiles que permiten a los usuarios armar rompecabezas gigantes con dibujos de especies que habitan en la localidad.

Lluvia, cantos de aves, el gruñido de un oso andino. Los sonidos del bosque son lo primero que envuelve al visitante al ingresar a la primera sala de la muestra “¿Quién habita el Chocó Andino?”, una propuesta inmersiva que trae a uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta al corazón del Centro Histórico.

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De inmediato, una pantalla se enciende y el público es transportado a ese bosque del noroccidente de la capital, reconocido como Reserva de la Biósfera por la Unesco. Y es que, ubicado a pocos kilómetros de Quito, el Chocó Andino es un mosaico de vida. En sus distintas alturas habitan miles de especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas. Pero su importancia trasciende la riqueza natural: se trata de un territorio clave para la regulación hídrica del Distrito Metropolitano.

Lorena Cajamarca, guía educativa del Yaku Parque Museo del Agua, donde se exhibe la exposición, cuenta que una de las primeras reacciones de los visitantes suele ser de sorpresa: “¿Esto también es Quito?”. Y sí, responde. “Mucha gente reconoce que ha pasado por el Chocó, por Puerto Quito cuando viaja a la playa, o que ha ido a Mindo sin saber que está en el Chocó. Esta muestra, justamente, busca visibilizar ese territorio maravilloso que tenemos al alcance de la mano”, dice.

La muestra explica al visitantes las zonas y parroquias por las que cruza el Chocó Andino. MATTHEW HERRERA

Un mapa gigante

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En la segunda sala, a través de recursos como el mapping y las piezas visuales inmersivas, los visitantes pueden adentrarse en un gigantesco modelo en 3D del territorio. Al presionar un botón, se revelan los espacios que recorre el bosque: los ríos, el hábitat del oso andino y la diversidad de flora y fauna que habita en cada piso altitudinal. “El bosque se presenta como un sistema vivo, en constante transformación, del que también forma parte la vida humana y que es vital para nosotros”, añade Lorena Cajamarca.

La muestra esta abierta al público de martes a viernes, de 08:30 a 16:30, y fines de semana y feriados, de 09:00 a 17:30.

La belleza y los desafíos

Si bien la muestra profundiza en la riqueza de la región, también aborda las amenazas que la atraviesan. La minería ilegal y la deforestación aparecen como tensiones que ponen en riesgo este equilibrio.

Un modelo en 3D exhibe las zonas por donde hay ríos y bosques, y también donde se concentra la minería. MATTHEW HERRERA

Frente a ello, la exposición visibiliza iniciativas locales de conservación y resiliencia comunitaria, impulsadas por organizaciones y habitantes del Chocó Andino, y propone una reflexión sobre la responsabilidad compartida en el cuidado de este territorio.

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