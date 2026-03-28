Arte aéreo ecuatoriano alcanza reconocimiento mundial en Las Vegas

El talento ecuatoriano vuelve a destacar en escenarios internacionales, esta vez desde el arte aéreo. La academia Acro Aerial Studio, con sede en el Teatro Sánchez Aguilar, logró un hito en el Viva Fest de Las Vegas, donde la joven artista Ariana Jaramillo se consagró campeona en la primera edición del Youth Circus Art Championship, una categoría exclusiva para menores de 18 años que reunió a finalistas de distintas partes del mundo. Este logro no solo marca un triunfo individual, sino que evidencia el crecimiento de una disciplina que combina arte y deporte, aún poco visibilizada en el país.

Joven ecuatoriana destaca entre talentos globales del circo contemporáneo

Detrás de este resultado hay meses de preparación y una estructura pedagógica que apuesta por el desarrollo integral de sus estudiantes. Paula Rodríguez, profesora de la academia, explica que el proceso fue exigente desde lo técnico y lo emocional. “Nos enfocamos alrededor de cuatro meses en la preparación de la coreografía. No solo trabajamos la técnica, sino también el acompañamiento emocional, porque muchas de ellas compiten por primera vez y enfrentan nervios y frustraciones”, detalla, resaltando el rol formativo que cumple el equipo docente.

La participación en el Viva Fest implicó superar un riguroso proceso de selección y presentarse ante un jurado de alto nivel internacional. En esta edición, solo 11 finalistas lograron llegar a la instancia final, siendo Ariana la única representante ecuatoriana. El panel estuvo conformado por profesionales vinculados a la industria global del entretenimiento, incluyendo cazatalentos y directores de casting relacionados con el Cirque du Soleil, Disney París y producciones escénicas de Las Vegas, lo que eleva la relevancia de este reconocimiento. “Para nosotros ya era un logro haber sido seleccionados. Cuando anunciaron que Ariana ganó el primer lugar, fue un momento indescriptible, lloramos de emoción”, recuerda Rodríguez.

Talento ecuatoriano brilla en competencia internacional de arte aéreo. Cortesía

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Para Jaramillo, de 16 años, el reconocimiento va más allá de un trofeo. Su historia está marcada por casi una década de entrenamiento constante en danza aérea. “Este primer lugar no es solo un puesto, es el resultado de años de dedicación, del apoyo de mis profesoras, mi familia y todos los sacrificios que implica este camino”, afirma. Además, destaca el valor emocional de presentarse en escena: “Poder expresar lo que siento y compartirlo con el público es algo que guardo muy profundo en mi corazón”.

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Su presentación combinó técnica, fuerza, flexibilidad y expresión artística, elementos clave en este tipo de disciplina. La joven explica que su coreografía fue una mezcla de movimientos dinámicos y carga emocional. “No es solo hacer acrobacias, es transmitir sentimientos. Es una coreografía muy exigente físicamente, pero también requiere conexión con el público”, señala, evidenciando la complejidad de este arte que exige tanto del cuerpo como de la sensibilidad.

Desde la dirección de la academia, Sara Oquendo resalta que estas experiencias buscan ampliar horizontes para las estudiantes. “Nuestro objetivo siempre ha sido que crezcan, que se inspiren viendo a otros artistas y que descubran nuevas posibilidades. No necesariamente buscamos que el mundo nos vea, pero estos logros demuestran el nivel que han alcanzado”, explica. Además, subraya que estos espacios permiten que talentos ecuatorianos sean observados por figuras clave de la industria, abriendo puertas hacia escenarios internacionales de gran escala.

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