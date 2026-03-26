Ecuador mejora en el ranking mundial de felicidad: qué cambió

Ecuador volvió a escalar en el World Happiness Report 2026, el informe global sobre bienestar y felicidad, publicado por el Wellbeing Research Centre de la Universidad de Oxford, en alianza con Gallup, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y un consejo editorial independiente. En esta edición, el país se ubicó en el puesto 59, con una puntuación de 6,144, lo que representa una mejora frente al lugar 62 alcanzado en la edición anterior.

RELACIONADAS UNIR transforma acceso al agua en comunidades rurales ecuatorianas

Felicidad crece pese a crisis

El ascenso de Ecuador en este listado abre una discusión más amplia sobre qué significa realmente “ser más feliz” en medio de un contexto todavía marcado por la violencia, la incertidumbre y las fracturas sociales. El propio informe explica que la clasificación se basa en cómo las personas valoran su vida en una escala del 0 al 10, y luego desagrega esa percepción con variables como PIB per cápita, apoyo social, esperanza de vida saludable, libertad para tomar decisiones, generosidad y percepción de corrupción. Es decir, no se trata de una medición sentimental en sentido estricto, sino de una radiografía sobre condiciones y percepciones de bienestar.

Universidad de Guayaquil inicia nueva etapa con autoridades reelegidas Leer más

Desde la ciencia política, Rafael Silva considera que allí está una de las claves para entender el resultado ecuatoriano. A su criterio, este estudio “no evalúa la felicidad en términos emocionales sino económicos”, sino que la vincula con ideas de estabilidad y mejor calidad de vida. En esa lectura, "el acceso a créditos, una mayor apertura al mercado de capitales y la percepción de mejores oportunidades para el crecimiento productivo habrían incidido en una sensación de mayor certeza frente al futuro", asegura. Incluso en un escenario todavía atravesado por la inseguridad, Silva cree que parte de la población interpreta que el país ha dado pasos para fortalecer su estructura económica y eso impacta en el optimismo social.

Ecuador mejora percepción de bienestar

La psicóloga clínica y docente Ginger Ruiz coincide en que el estudio no debe leerse desde una lógica emocional o afectiva pura. Según explica, la evaluación de Oxford se mueve más en el terreno del bienestar social, sociocultural y socioeconómico, por lo que el aumento del puntaje ecuatoriano podría relacionarse con una percepción de mayor orden, regulación y control frente a problemáticas como la criminalidad y la corrupción. En su análisis, "aunque persisten fuentes de malestar muy profundas, una parte de la ciudadanía podría estar percibiendo un ambiente un poco más estable”, sin que ello signifique una mejora total o uniforme para todos los sectores del país.

Silencio y oración transforman vidas en parroquia San Alberto Magno Leer más

Sin embargo, no todas las lecturas son optimistas. El sociólogo Héctor Chiriboga mira estos rankings con desconfianza y advierte que pueden resultar engañosos si se toman como espejo fiel de la realidad cotidiana. Para él, lo que el informe mide no son emociones, sino una percepción o incluso una aspiración: la idea de que las cosas podrían estar mejorando.

RELACIONADAS Junta de Beneficencia gradúa bachilleres con experiencia práctica real

Su reparo principal apunta a las contradicciones entre el ranking y la experiencia concreta de amplios sectores, sobre todo cuando se comparan variables como calidad de vida saludable con las carencias del sistema hospitalario público o con el alto costo de la atención privada. Desde su mirada, más que certificar una felicidad consolidada, el dato podría estar mostrando una esperanza social todavía frágil.

Ranking internacional abre debate sobre bienestar

El contexto regional también ayuda a dimensionar la posición ecuatoriana. Aunque Ecuador mejoró tres puestos, aún se mantiene fuera del top 50 mundial y por debajo de varios países latinoamericanos. En la edición 2026, Costa Rica alcanzó el cuarto lugar global, mientras México se ubicó en el 12. En Sudamérica, el informe sitúa a Argentina en el puesto 44, Chile en el 50, Paraguay en el 57, y a Ecuador en el 59, por encima de Colombia (68) y Perú (72). En la cima del listado volvió a aparecer Finlandia, con 7,764, seguida por Islandia y Dinamarca.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ