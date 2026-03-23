Junta de Beneficencia gradúa bachilleres con experiencia práctica real

Más de 200 jóvenes culminaron su formación con certificaciones técnicas e internacionales que potencian su futuro

La Junta de Beneficencia impulsa una educación práctica que conecta a los estudiantes con el mundo productivo desde el bachillerato.

La educación con enfoque práctico y vinculación directa con el mundo laboral continúa consolidándose como uno de los pilares del sector educativo de la Junta de Beneficencia (JBG), que celebró la graduación de 207 nuevos bachilleres de sus unidades educativas Santa Luisa de Marillac y José Domingo de Santistevan. "Este proceso formativo destaca por la implementación del bachillerato dual, un modelo que combina la enseñanza académica con la experiencia en escenarios reales de trabajo, fortaleciendo las competencias profesionales desde etapas tempranas", informa a EXPRESO la JBG.

Una graduación que certificó a bachilleres con experiencias reales

La ceremonia se realizó en el Teatro Sánchez Aguilar, donde se llevó a cabo la graduación de la décima promoción de la Unidad Educativa Santa Luisa de Marillac. En total, 92 estudiantes culminaron su formación, de los cuales 32 obtuvieron la certificación como Auxiliares de Enfermería dentro del programa dual, mientras que 60 se graduaron en la especialidad de Ciencias. Este modelo permite que los estudiantes no solo adquieran conocimientos teóricos, sino también habilidades prácticas altamente valoradas en el ámbito laboral.

Uno de los aspectos más relevantes del bachillerato dual es la certificación internacional otorgada por la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana (AHK), que avala dos años de formación práctica y experiencia laboral. En áreas como la salud, este enfoque cobra especial importancia, ya que los futuros Auxiliares de Enfermería desarrollan competencias clínicas, vocación de servicio y contacto directo con entornos reales, lo que fortalece su preparación para enfrentar las demandas del sector sanitario.

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Una graduación que busca consolidarse en Guayas

A esta celebración se suma la graduación de la vigésima primera promoción de la Unidad Educativa José Domingo Santistevan, donde 115 estudiantes culminaron su formación en distintas áreas: 70 en Ciencias, 29 en la carrera dual de Comercialización y Ventas, y 16 en Auxiliar en Trabajo Social.

Con presencia en 13 cantones a través de 18 instituciones educativas, la Junta de Beneficencia consolida el bachillerato dual como una propuesta educativa de alto impacto.

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