Autonomía e inclusión: el trabajo de Fundación Down Ecuador

La Fundación Down Ecuador apuesta por la autonomía como clave para la inclusión, promoviendo habilidades que permitan a jóvenes construir su propio proyecto de vida.

En un contexto donde la inclusión aún enfrenta barreras estructurales en Ecuador, iniciativas como la Fundación Down Ecuador emergen como espacios de esperanza y transformación. Más allá de la asistencia, su propuesta apunta a un cambio profundo: construir autonomía, dignidad y proyectos de vida reales para jóvenes y adultos con Síndrome de Down. Detrás de este esfuerzo hay familias, profesionales y voluntarios que decidieron convertir una preocupación común en una acción colectiva.

¿Cómo nació el trabajo de la Organización No Gubernamental?

La fundación nació desde una inquietud compartida por padres y cuidadores. “¿Qué va a pasar con nuestros hijos cuando ya no estemos aquí?”, recuerda Nancy Mendoza, presidenta de la organización. A partir de esa pregunta, 17 familias se unieron junto a especialistas para crear un espacio que no solo acompañe, sino que impulse la independencia de sus beneficiarios. “Todo lo que hacemos está orientado a fortalecer la autonomía de las personas con Síndrome de Down”, afirma .

Este enfoque se traduce en talleres prácticos y vivenciales que buscan desarrollar habilidades reales para la vida cotidiana. Desde clases de computación hasta manejo de dinero, pasando por actividades como elaboración de velas o salidas culturales, cada espacio tiene un propósito claro: preparar a los jóvenes para desenvolverse con mayor seguridad en la sociedad. No se trata solo de aprender, sino de vivir experiencias que fortalezcan su capacidad de decisión.

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Los resultados de un proyecto integral que busca la autonomía

Los resultados, según sus promotores, ya son visibles. “Han ganado seguridad en sí mismos, han aprendido a tomar decisiones y a manejar sus emociones”, explica Mendoza. Este proceso no solo impacta a los participantes, sino también a sus familias, quienes encuentran en la fundación un entorno de apoyo, respeto y aceptación genuina. La socialización, muchas veces limitada por prejuicios externos, se convierte aquí en una herramienta de crecimiento.

Para María Elena Miranda, tesorera de la fundación, el trabajo en autonomía es clave para garantizar derechos. “No solo es importante, es esencial, porque impacta directamente en su dignidad y en sus posibilidades reales de inclusión”, sostiene . Desde su perspectiva, la formación va más allá de lo técnico: implica construir autoestima, fortalecer habilidades sociales y permitir que cada persona tenga control sobre su propia vida.

Más allá del discurso, la inclusión se construye con acciones que fortalecen la dignidad, la autoestima y la participación activa en la sociedad. Gabriel Cornejo

Un trabajo que necesita apoyo institucional y financiero

Sin embargo, el camino no está exento de desafíos. Actualmente, la fundación opera sin apoyo institucional, lo que limita el alcance de sus proyectos. A pesar de ello, el compromiso del equipo y la autogestión han permitido sostener sus actividades. “Todo lo que hemos logrado ha sido gracias al esfuerzo colectivo y a quienes creen en este proyecto”, señala Miranda, quien hace un llamado a empresas, organizaciones y voluntarios a sumarse a esta causa.

Uno de los mayores sueños de la fundación es la creación de una residencia de vida autónoma, un espacio que marcaría un antes y un después en el país. Este proyecto busca ofrecer a las personas con Síndrome de Down la oportunidad de vivir de manera independiente, con acompañamiento profesional y en un entorno seguro. “La inclusión no puede quedarse solo en palabras: debe traducirse en oportunidades reales”, enfatiza Mendoza .

Más allá de la infraestructura, esta propuesta representa un cambio de paradigma: dejar de ver la discapacidad desde la limitación y comenzar a reconocer las capacidades. En un país donde aún existen brechas en políticas inclusivas, la Fundación Down Ecuador plantea una ruta clara: educar, empoderar y transformar. Porque, como sostienen sus integrantes, cada persona tiene derecho a construir su propio proyecto de vida.

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