Cómo estudiar en el extranjero: nuevas opciones para estudiantes ecuatorianos

El acceso a una educación internacional ya no es un sueño lejano para los estudiantes ecuatorianos, sino una posibilidad cada vez más concreta. Así quedó evidenciado en el AUP Summit 2026, un encuentro que reunió a universidades de Estados Unidos, expertos en admisiones y familias interesadas en proyectar el futuro académico de sus hijos más allá de las fronteras.

Becas y alianzas facilitan acceso a educación internacional ecuatoriana

Durante el evento, instituciones como California State University, Fresno, y University of Lynchburg presentaron sus programas académicos y las oportunidades que ofrecen a estudiantes latinoamericanos. Desde más de 70 carreras de pregrado hasta programas de maestría y certificaciones, estas universidades destacan por su enfoque en áreas como negocios, sostenibilidad y educación, además de brindar opciones de becas y experiencias laborales dentro del campus.

“Fresno State se presenta como una gran oportunidad para quienes buscan una formación de calidad y con proyección global”, explicaron sus representantes, al detallar beneficios como pasantías, trabajo en campus y el acceso al programa Optional Practical Training (OPT), que permite a los graduados trabajar en Estados Unidos hasta por tres años.

Universidades internacionales abren oportunidades reales a jóvenes ecuatorianos hoy Cortesía

Evento educativo conecta talento ecuatoriano con universidades de Estados Unidos

Sin embargo, más allá de la oferta académica, uno de los principales desafíos sigue siendo el acceso a la información. “El principal reto no es el talento, sino la información”, afirmó Astrid Aristizábal, consejera internacional de admisiones de University of Lynchburg. “Muchos estudiantes creen que estudiar en el exterior es inalcanzable, cuando en realidad existen rutas claras si se empieza a tiempo y con acompañamiento adecuado”.

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A esto se suma la necesidad de desarrollar habilidades clave para competir en un entorno global. “Hoy buscamos estudiantes que sepan adaptarse, con pensamiento crítico y capacidad de resolver problemas”, señaló el doctor Scott D. Moore, de Fresno State. “Quienes llegan con una mentalidad internacional no solo se adaptan, sino que destacan desde el inicio”.

Modelo 2+2 transforma acceso a educación superior internacional ecuatoriana

En este contexto, programas como el modelo 2+2 impulsado por AUP (Advanced University Programs) han tomado relevancia. Este sistema permite a los estudiantes iniciar su carrera en Ecuador y culminarla en Estados Unidos, reduciendo costos y facilitando la transición académica. “En seis años hemos enviado a más de 100 estudiantes ecuatorianos, todos con algún tipo de beca”, explicó Cristopher Artieda, gerente general de AUP.

El caso de Dayanna Abigail Jara Maurad, joven de 19 años que recibió una beca del 100% para estudiar Business Management en California, simboliza el impacto de estas iniciativas. Su historia refleja cómo, con preparación y orientación, el acceso a universidades internacionales puede convertirse en una meta alcanzable. Más que un evento, el AUP Summit 2026 se posiciona como una plataforma que conecta el talento ecuatoriano con oportunidades globales y demuestra que estudiar en el extranjero ya es una realidad posible.

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