Universidad de Guayaquil inicia nueva etapa con autoridades reelegidas

La Universidad de Guayaquil abrió un nuevo capítulo en su historia institucional con la posesión de sus principales autoridades para el periodo 2026–2031, en una sesión solemne que reunió a representantes del Estado, la academia y la comunidad universitaria. El acto, desarrollado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, no solo marcó el inicio de una nueva administración, sino que consolidó una visión de continuidad basada en la transformación académica, el fortalecimiento institucional y el compromiso social.

Autoridades asumen nuevo periodo académico

En este contexto, asumieron funciones el rector Francisco Lenin Morán Peña y la vicerrectora académica Sofía Lovato Torres, quienes fueron reelegidos tras el proceso electoral desarrollado en diciembre de 2025. La ceremonia estuvo marcada por la formalización de sus cargos mediante la entrega de acciones de personal y la lectura oficial de la resolución del Consejo Superior Universitario, que validó los resultados del sufragio interno.

Durante su discurso, el rector destacó los desafíos heredados en 2021, entre ellos problemas estructurales en lo académico, administrativo y financiero, así como los efectos de la pandemia y la crisis energética. En ese marco, enfatizó que la institución logró sostener sus procesos mediante la virtualidad, además de contribuir activamente al plan nacional de vacunación contra la COVID-19, beneficiando a más de 127.000 personas directamente desde sus instalaciones.

Autoridades universitarias asumen funciones con visión de transformación integral Cortesía

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Los avances alcanzados en los últimos cinco años fueron presentados como base para esta nueva etapa. Entre ellos, la oferta de más de 85.000 cupos en 59 carreras, la creación de nuevas titulaciones en diversas modalidades, la acreditación de programas clave como Medicina y Derecho, y el impulso a la investigación con la consolidación de revistas científicas indexadas. A esto se suma la modernización tecnológica de aulas, la implementación del voto electrónico y la firma de más de 650 convenios académicos.

Con estos antecedentes, la Universidad de Guayaquil proyecta un periodo orientado a profundizar la calidad educativa, la investigación pertinente y la internacionalización. La nueva administración plantea fortalecer una gestión transparente y eficiente, consolidando a la institución como un referente en educación superior, con el objetivo de seguir formando profesionales que aporten al desarrollo del país desde diversas áreas del conocimiento.

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