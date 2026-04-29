La alimentación escolar: el salvavidas contra la desnutrición en Ecuador

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

La crisis de nutrición que atraviesa la niñez ecuatoriana encuentra en las aulas una oportunidad decisiva de corrección. Un reciente estudio de la organización World Vision, titulado ‘Hambre, nutrición y seguridad alimentaria’, revela que una dieta escolar adecuada es el eje fundamental para que niños con desnutrición crónica recuperen la concentración y el rendimiento académico.

Una "última ventana" de oportunidad

Aunque los primeros 1.000 días de vida son críticos para el desarrollo biológico, los especialistas identifican un segundo periodo clave. Karina Ponce, experta de World Vision, sostiene que entre los 7 y 10 años existe una "última ventana de oportunidad". Si bien en esta etapa no se recupera la talla física perdida, una intervención nutricional eficaz permite potenciar las habilidades cognitivas y reducir hasta en un 20 % los casos de anemia.

La relevancia de estos programas trasciende el bienestar individual. Según el informe, fortalecer la alimentación en las escuelas garantiza un incremento del 9 % en la asistencia a clases y dinamiza la economía local mediante la adquisición de productos a comunidades cercanas.

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Desigualdad y falta de control en bares escolares

El estudio, realizado sobre una muestra de 600 menores en 13 provincias, desnudó las profundas brechas que impone la pobreza. Esteban Lasso, director de World Vision en Ecuador, advirtió que una dieta nutritiva requiere una inversión diaria de 3,18 dólares, una cifra inalcanzable para hogares en condiciones de vulnerabilidad extrema.

La investigación también alerta sobre las disparidades regionales:

En la Costa : Predomina el consumo de productos ultraprocesados y de alto contenido energético.

: Predomina el consumo de productos ultraprocesados y de alto contenido energético. En la Sierra : Existe mayor diversidad de alimentos, aunque sigue siendo insuficiente para el equilibrio dietético.

: Existe mayor diversidad de alimentos, aunque sigue siendo insuficiente para el equilibrio dietético. En la Amazonía: Se registran las mayores limitaciones de acceso a productos nutritivos.

Finalmente, el organismo cuestionó la falta de vigilancia en los bares escolares. Pese a las regulaciones vigentes, en estos espacios persiste la venta de alimentos procesados sobre la oferta de frutas, verduras y proteínas, lo que compromete los esfuerzos por erradicar la inseguridad alimentaria.

World Vision: De un gesto personal a una red global

La organización detrás de este estudio, World Vision, consolidó su presencia en Ecuador el 3 de abril de 1979 por resolución unánime de su junta internacional. Sus orígenes se remontan a 1947, cuando su fundador, Bob Pierce, entregó cinco dólares en China para el cuidado de una niña abandonada, instaurando el primer apadrinamiento.

Hoy, es una de las entidades humanitarias líderes a nivel mundial, con cerca de 40.000 colaboradores y presencia en aproximadamente 100 países. En Ecuador, su labor se centra en trabajar con la niñez y comunidades más vulnerables para reducir la pobreza y la injusticia, sin distinción de religión, raza o género.