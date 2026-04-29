Poza del Amor en Portovelo: Un paraíso de aguas cristalinas en El Oro

Publicado por Fabricio Cruz Creado: Actualizado:

Ubicada en la parroquia Salatí del cantón Portovelo, la Poza del Amor se ha convertido en uno de los destinos turísticos más atractivos de la parte alta de El Oro. Este rincón natural, rodeado de vegetación y aguas cristalinas, atrae a visitantes que buscan descanso, conexión con la naturaleza y una experiencia diferente lejos del ruido de la ciudad.

Durante la temporada de verano, este sitio cobra aún mayor protagonismo, convirtiéndose en la opción ideal para familias, grupos de amigos y turistas que desean disfrutar de un baño refrescante en un entorno seguro y acogedor. Su fácil acceso, especialmente tras la mejora de la vía Portovelo–Salatí–Ambocas, ha sido clave para el incremento de visitantes.

La Poza del Amor no solo destaca por su belleza escénica, sino también por el ambiente tranquilo que ofrece. Las aguas que descienden desde las montañas forman un espacio perfecto para relajarse, mientras los visitantes disfrutan del paisaje natural que caracteriza a esta zona minera y turística del sur del país.

Además, su ubicación estratégica permite que turistas provenientes de cantones cercanos como Zaruma, Piñas o incluso desde la provincia de Loja, lleguen con mayor facilidad, consolidando a Salatí como un punto turístico en crecimiento.

Naturaleza y gastronomía

Visitar la Poza del Amor es también una oportunidad para disfrutar de la variada gastronomía de la zona. En los alrededores, los turistas pueden degustar platos tradicionales como seco de gallina criolla, tigrillo, fritada o sopa de arvejas con cuero, preparados con ese toque casero que caracteriza a la región.

A pocos minutos del atractivo, el visitante también puede encontrar opciones de hospedaje que complementan la experiencia turística. Uno de ellos es el Suite Hotel Curipamba, ubicado en el centro de Portovelo, que ofrece comodidad y servicios como desayuno, gimnasio, parqueadero, agua caliente y aire acondicionado.

Este tipo de oferta permite a los turistas extender su estadía y recorrer otros puntos cercanos, como el cantón Zaruma, conocido por su arquitectura patrimonial, o Piñas, reconocido por su hospitalidad y paisajes.

La cercanía entre estos destinos convierte a la parte alta de El Oro en una ruta turística atractiva, ideal para quienes buscan combinar naturaleza, cultura y descanso en un solo viaje.

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Kristhel Maldonado resalta la belleza de Portovelo

La actual Reina Nacional de la Minería 2025, Kristhel Lisseth Maldonado Álvarez, destacó a Portovelo como un destino lleno de encanto natural y riqueza cultural. Durante su visita a la Poza del Amor, resaltó la belleza de sus aguas cristalinas y el entorno verde que la rodea, calificándolo como “un lugar perfecto para desconectarse y disfrutar de la tranquilidad que ofrece la naturaleza”.

Maldonado también subrayó que la parte alta de El Oro tiene un enorme potencial turístico, no solo por sus paisajes, sino por la calidez de su gente y la diversidad de experiencias que ofrece. “Portovelo tiene todo: naturaleza, historia y una gastronomía deliciosa que enamora a quienes lo visitan”, expresó, invitando a turistas nacionales a descubrir estos rincones.

Kristhel Lisseth Maldonado resaltó en Portovelo la riqueza cultural y natural de la Poza del Amor.Foto: Fabricio Franklin Cruz/Expreso

Asimismo, la soberana enfatizó que espacios como la Poza del Amor se convierten en escenarios ideales para compartir en familia o con amigos.

Soberana de Portovelo

Kristhel Maldonado Álvarez, de 19 años, es estudiante de Ingeniería Industrial. Es apasionada del gimnasio, el baloncesto y actualmente reside en Portovelo, cantón que representó. Fue electa Reina Nacional de la Minería el pasado 12 de julio del 2025, debido a su carisma y elocuencia en las respuestas del jurado.

La elección formó parte de la XXXVI Feria Nacional de la Minería, una celebración anual que rinde homenaje a la tradición minera de Portovelo.

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¿Cómo llegar?

Ruta: A 15 minutos del parque central del Portovelo

1 hora con 45 minutos desde Machala

Costo del pasaje: $ 3,15 desde terminal de Machala

La Poza del Amor se ubica a pocos minutos de Portovelo y conecta con Machala mediante rutas accesibles.Foto: Fabricio Franklin Cruz/Expreso

¿Qué hacer?

Baño en sus aguas cristalinas

Observación de flora y fauna

Fotografiar la cascada Arco Iris

Gastronomía

En Salatí y Portovelo es posible degustar platos tradicionales como caldo y seco de gallina criolla, plátano con maní molido, fritada, cuy asado y sopa de arvejas con cuero.

Presupuesto estimado