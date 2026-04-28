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Feriado en Guayaquil

Feriado del 1 de Mayo en Guayaquil: Estos son los horarios de 16 parques acuáticos

Estos espacios con piscinas y lagunas artificiales se ubican en zonas del norte y sur de la ciudad, así como en la parroquia urbana Pascuales

Los parques acuáticos municipales tendrán horarios diferenciados para el feriado.

Los parques acuáticos municipales tendrán horarios diferenciados para el feriado.CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Juan Pablo Pérez Tomalá
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Juan Pablo Pérez Tomalá

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Actualizado:

Lo que se sabe

  • El feriado nacional por el Día del Trabajo será desde este jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo
  • En Guayaquil hay 16 parques acuáticos que recibirán a ciudadanos y turistas
  • El ingreso a estos espacios públicos es gratuito, recordó el Municipio

El Municipio de Guayaquil anunció este martes 28 de abril de 2026 el horario en el que atenderán los parques acuáticos de la ciudad por el feriado nacional del Día del Trabajo.

Se trata de 16 espacios públicos, en el norte y sur de la ciudad, que tienen piscinas y lagunas artificiales. El ingreso a estos lugares es gratuito, recordó la Alcaldía en una publicación.

¿Cuáles serán los horarios en los parques acuáticos?

Durante los cuatro días del feriado, del 30 de abril al domingo 3 de mayo, se atenderá en los parques acuáticos municipales desde las 10:00 hasta las 16:00.

Estos son los parques acuáticos en Guayaquil

  • Laguna Coviem
  • Laguna Perimetral
  • Laguna Sauces VI
  • Puerto Hondo
  • Piscina de Olas en el Batallón del Suburbio
  • Parque Multipropósito El Fortín
  • Parque Metropolitano
  • Complejo Acuático en Posorja
  • Pascuales (junto a la avenida Perimetral)
  • Cooperativa Juan Montalvo
  • Puerto Liza
  • Isla Trinitaria
  • Martha de Roldós
  • Parque Lineal de la avenida Barcelona
  • Los Vergeles y 
  • Bastión Popular

La Municipalidad sugirió a los visitantes que lleguen temprano a los parques, usen ropa adecuada para ingresar al agua, se apliquen protector solar y se mantengan hidratados.

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