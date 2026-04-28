Feriado del 1 de Mayo en Guayaquil: Estos son los horarios de 16 parques acuáticos

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe El feriado nacional por el Día del Trabajo será desde este jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo

30 de abril hasta el domingo 3 de mayo En Guayaquil hay 16 parques acuáticos que recibirán a ciudadanos y turistas

que recibirán a ciudadanos y turistas El ingreso a estos espacios públicos es gratuito, recordó el Municipio

El Municipio de Guayaquil anunció este martes 28 de abril de 2026 el horario en el que atenderán los parques acuáticos de la ciudad por el feriado nacional del Día del Trabajo.

Se trata de 16 espacios públicos, en el norte y sur de la ciudad, que tienen piscinas y lagunas artificiales. El ingreso a estos lugares es gratuito, recordó la Alcaldía en una publicación.

¿Cuáles serán los horarios en los parques acuáticos?

Durante los cuatro días del feriado, del 30 de abril al domingo 3 de mayo, se atenderá en los parques acuáticos municipales desde las 10:00 hasta las 16:00.

Estos son los parques acuáticos en Guayaquil

Laguna Coviem

Laguna Perimetral

Laguna Sauces VI

Puerto Hondo

Piscina de Olas en el Batallón del Suburbio

Parque Multipropósito El Fortín

Parque Metropolitano

Complejo Acuático en Posorja

Pascuales (junto a la avenida Perimetral)

Cooperativa Juan Montalvo

Puerto Liza

Isla Trinitaria

Martha de Roldós

Parque Lineal de la avenida Barcelona

Los Vergeles y

Bastión Popular

La Municipalidad sugirió a los visitantes que lleguen temprano a los parques, usen ropa adecuada para ingresar al agua, se apliquen protector solar y se mantengan hidratados.