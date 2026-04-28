De Guayaquil a Europa: Ricardo Andrade Malo llena salas con su stand up

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

Tras mudarse a Barcelona, España, Ricardo Andrade Malo (RRRRRRRRRRRRRAM) reinventó su rutina, convirtiendo la migración en un eje creativo.

Su show ConquistaDON’T ha logrado conectar con públicos latinos en distintas ciudades de Europa.

En Barcelona, Ricardo Andrade Malo entendió que hacer reír también podía ser un oficio cotidiano. Era 2023 y, lejos de los escenarios en los que había empezado en Guayaquil, el comediante ecuatoriano se encontró con una escena donde la comedia formaba parte de la rutina nocturna: micrófonos abiertos por docenas, públicos diversos y escenarios de todos los tamaños para aspirantes de todas partes del mundo.

“Había comedia todos los días de la semana. Eso era lo que yo siempre había querido: hacer comedia todos los días”, cuenta. Pero sumergirse en ese circuito constante no fue inmediato ni sencillo.

Llegó con material que funcionaba en Ecuador pero que, en otro contexto, perdía fuerza. “Fue un desafío enorme. Llegué y de una me di cuenta de que de todo lo que estaba haciendo en Guayaquil ya no me servía ni la mitad. Tuve que volver a escribir y desarrollar una hora de rutina prácticamente de cero”, recuerda.

Durante meses, convirtió los bares de la ciudad en un laboratorio. Llegó a presentarse entre seis y diez veces por semana, persiguiendo ideas, afinando palabras y ajustando tiempos.

“Estaba persiguiendo los chistes. Y cuando pensaba ‘okey, creo que esto está’, me daba cuenta de que siempre había algo que le podía añadir o quitar”, señala. Sin embargo, ese ejercicio fue también un proceso de reconocimiento: entender qué hacía reír a un público distinto y, sobre todo, quién era él en ese escenario.

La mirada latina

En esa búsqueda, encontró una respuesta menos en la adaptación total y más en el punto de cruce. “Entendí que no necesariamente tenía que escribir para alguien que no tenía nada que ver conmigo. En España hay muchísimos migrantes latinos y ahí encontré el nicho: yo me vine aquí y me encontré con estos problemas y ellos dicen ‘yo también’”.

Ese público, explica, no solo compartía idioma, sino experiencias. Personas que, como él, habían llegado a Europa con la expectativa de una vida distinta, pero que seguían conectadas con sus lugares de origen.

“Es gente que se vino a buscar una mejor vida, pero no deja de ser latinoamericana y no deja de conectar con esas experiencias”, indica.

ConquistaDON’T: Un show de comedia del tercer mundo, es una propuesta que condensa las observaciones de sus primeros años en Europa.Cortesía

Con el tiempo, ese material tomó forma en ConquistaDON’T: Un show de comedia del tercer mundo, una propuesta que condensa las observaciones de sus primeros años en Europa.

“Es la recopilación de experiencias de estos cuatro años viviendo en España. Es mostrar que no seguimos siendo como hace 500 años, que somos personas”, señala. La propuesta, añade, también incluye una mirada hacia Latinoamérica: “Hay que darle a todo el mundo. Criticar a Europa y criticar las cosas que están mal en Latinoamérica”.

El recorrido de la gira ha estado acompañado por funciones llenas en varias capitales y urbes europeas, entre ellas Londres donde logró un ‘sold out’ total. Andrade Malo lo describe como una expriencia abrumadora pero gratificante. “Ver funciones llenas en lugares como Lisboa o Valencia y llegar a ciudades como París, Bruselas o Milán confirman que el show está encontrando su público”.

Volver al pasado

Su primer acercamiento a la comedia fue en 2015, cuando abrió un show en el bar Diva Nicotina. “Fue loquísimo porque estaba lleno. Había como 120 personas, quizás más. Y de ahí no hice nada de comedia por dos años”, recuerda. El regreso llegó en 2017, cuando formó parte del colectivo Pelados Comedia, en un momento en que el stand up apenas empezaba a tomar forma en Guayaquil.

“En Guayaquil no había nada, todo eso era monte”, dice. Sin espacios formales, el grupo improvisaba: organizaban fiestas y, antes de que empezaran, obligaban a sus amigos a escuchar sus rutinas. “Era bastante punk, en verdad”, añade, entre risas. Esa etapa estuvo marcada por la intuición y la prueba constante. “Al principio era muy intuitivo, muy de ‘esto es chistoso, esto no’. Y luego, en el escenario, venía la duda de por qué lo que a mí me parece chistoso no lo es para la gente”.

Sin embargo, reconoce que ese proceso fue decisivo. “Aprender a perderle el miedo al silencio es importantísimo, porque idealmente tiene que haber risas, pero al principio hay más silencio que risas”, explica.

Con el tiempo, esa experiencia se transformó en método: comprender la estructura del chiste, el ritmo y la atención del público. ”Sin haber vivido esa época, no podría haber logrado lo que he hecho acá”, añade.

La gira continúa

En paralelo a sus shows en el Viejo Continente, ha desarrollado proyectos como el pódcast El latinómetro, donde explora, desde el humor, las distintas formas de identidad latinoamericana y las tensiones que atraviesan esa etiqueta.

En lo inmediato, la gira continúa con presentaciones en Madrid antes de una pausa de verano y una posible extensión hacia Alemania y otras ciudades europeas. En junio, el comediante regresará a Ecuador para presentarse en Guayaquil y Quito, llevando consigo el material que ha venido afinando en escenarios internacionales.

El siguiente paso, agrega, es la grabación de su primer especial, una forma de condensar este proceso y compartirlo con un público más amplio.