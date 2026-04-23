Michael: ¿Es el nuevo filme sobre el Rey del Pop un homenaje o una fantasía deshonesta?

Publicado por Jorge Suárez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Jaafar Jackson interpreta a su tío Michael Jackson en la nueva película biográfica sobre el artista.

El filme Michael recrea coreografías icónicas y el vestuario militar del cantante durante 130 minutos.

Paris Jackson califica la película sobre su padre como una fantasía deshonesta alejada de la realidad.

El estreno de la película Michael revive la trayectoria de Michael Jackson desde sus inicios en Motown hasta el fenómeno de Thriller. Este análisis explora la interpretación de Jaafar Jackson, la producción técnica y las críticas sobre la veracidad del guion en 2026.

Un viaje desde los Jackson 5 hasta el estrellato solista

A mediados de los años 60, un joven cantante llamado Michael Jackson actúa con sus hermanos en el grupo los Jackson 5, bajo la estricta supervisión de su padre, Joe Jackson.

El grupo ensaya enérgicamente y actúa en bares y locales de la zona hasta llegar a presentarse en el teatro Regal de Chicago, donde llama la atención de Gladys Knight, la emperatriz del soul, y de la promotora Suzanne de Passe.

Esto los lleva a audicionar con Berry Gordy, quien los contrata para Motown Records. En la disquera, Michael se consolida como la voz principal del quinteto y graba I Want You Back y Who’s Loving You, alcanzando con ellas la fama y pasando velozmente a presentarse en la televisión. Se convierten en el grupo más popular de los Estados Unidos.

En 1977 conoce a Quincy Jones, fallecido en 2024, trompetista, director de orquesta y productor. Con él graba Off the Wall y se apuntala como solista. Vuelve a reunirse con sus hermanos para la gira Triunfo. Su popularidad crece y empieza a cambiar físicamente.

Le diagnostican que sufre de vitíligo y su estilo de vida es cada vez más inusual, incluyendo a su chimpancé, Bubbles. Interviene en su famoso Thriller, momento clave de su carrera y… no va más, llenaría la página y me quedo sin analizar el filme, que dura 130 minutos.

Recuerdos de una leyenda en el Dorothy Chandler

Estoy en el teatro Dorothy Chandler de Los Ángeles, es la cuadragésima quinta ceremonia de los Óscar, marzo 27 de 1973. Leo el programa, el filme de terror Ben, la rata asesina disfruta su nominación al Óscar; mejor canción: Ben. Será interpretada por los Jackson 5. Lamentablemente, no sé quienes son.

En el escenario está el grupo. Visten pantalones blancos y chalecos de diferentes colores. El del solista es salmón. El muchacho es muy joven y su cabello (al igual que el de los demás) forma una masa abultada, eso que llamaban afro. Es un contratenor. La canción no arrolla, pero el teatro queda convertido en aplausos. Personalmente, en aquel año no percibí la figura en que se convertiría.

Después supe que ese chiquillo de 14 años… era Michael Jackson. Lo volví a ver en 1981, era la ceremonia 53 de los Óscar y llegó con Brooke Shields, de apenas 15 años, tan bella que no se podía dejar de mirarla.

Su acompañante era Michael Jackson, muy famoso y vistiendo normalmente un elegante esmoquin y una gigantesca corbata de lazo. Fue la última vez que lo vi. Ahora, 45 años después, estoy comentando su largometraje: Michael.

Estética y ejecución técnica en la pantalla

Comienzo este análisis escribiendo sobre la escenografía y el vestuario que sirven para recrear el mundo vivido por Jackson: ropa ajustada que le sirve para reflejar su gusto por lo militar.

Opulento y detallado, vale para que el espectador pueda imaginar su verdadera personalidad. Allí están los zapatos de movimiento que le permitirían realizar su famosa inclinación de 45 grados, elemento clave de sus actuaciones, pero sin olvidar su famoso moonwalk, que creaba la ilusión de deslizarse hacia atrás mientras caminaba hacia delante.

La actuación de Jaafar Jackson, sobrino de Michael en la vida real, es llamativa. A momentos parece que el tío se reencarnó en quien lo interpreta. La iluminación dada al filme es preponderante, especialmente cuando reviven los espectáculos del rey del pop.

Luces y sombras de un libreto complaciente

El libreto huye de los problemas legales de Jackson, que fueron muchos y bastante escandalosos. Más bien realza sus conocimientos musicales, donde su arte revolucionó los videoclips musicales, donde la danza encontró nuevas rutas.

El filme expone su talento artístico, sus coreografías, su presencia escénica y toda esa energía puesta en sus espectáculos y, sobre todo, sirve para demostrar que su música trasciende generaciones, atrayendo a una juventud que no forma parte de su época.

Al largometraje le hace falta más profundidad en los temas complejos, pues en el fondo “es un homenaje ambicioso que busca complacer a los fanáticos más que reflejar una investigación profunda de Jackson”.

Paris, su hija, ahora de 27 años, no aprueba el filme y lo considera deshonesto, que es más bien “una fantasía que se aparta de la realidad”.