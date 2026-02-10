‘Michael’: revelan imágenes inéditas del detrás de cámaras de la esperada película

La expectación alrededor de Michael sigue creciendo, la muy esperada biopic del Rey del Pop acaba de revelar nuevas imágenes detrás de cámaras que permiten ver, por primera vez y con mayor detalle, cómo se está construyendo una de las producciones más ambiciosas basadas en un icono de la música contemporánea.

Dirigida por Antoine Fuqua, responsable de títulos como Día de entrenamiento y Los siete magníficos, y producida por Graham King, conocido por su trabajo en Bohemian Rhapsody (biopic de Freddie Mercury), Michael reúne a dos figuras clave del cine contemporáneo para dar forma a una mirada cinematográfica sobre la vida y el legado de Jackson.

Siempre supe que era un llamado... el interpretar a Michael. Jaafar Jackson

Es bien sabido que el sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson (uno de los miembros fundadores de The Jackson 5), Jaafar Jackson, es quien da vida a Michael en la película, una elección que va más allá del parecido físico.

Su vínculo directo con la familia Jackson aporta una carga simbólica y emocional al proyecto, algo que el detrás de cámaras refuerza al mostrar su proceso de preparación y su manera de acercarse al legado del "El Hombre del Guante" desde un lugar íntimo y respetuoso. Tal cual expresa el director de la película en un fragmento de entrevista: "parte de la magia de Jaafar es que tiene el deseo, como Michael, de ser el mejor".

Jaafar Jackson caracterizado como el Rey del Pop en el video musical, Thriller MICHAEL MOVIE

Un primer vistazo que genera conversación

Este primer adelanto no solo ha elevado la expectativa en torno a Michael, sino que también conecta directamente con la sinopsis oficial del filme, que promete una mirada íntima y cinematográfica a la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos, teniendo himnos como Billie Jean, Smooth Criminal, You Rock My World y Remember the Time dentro de su repertorio la figura de Jackson per se es un icono que trasciende generaciones.

El mostrar tanto el detrás de escena de sus actuaciones más icónicas como los momentos fuera del escenario, el Behind the Scenes refuerza la idea de una película que busca ir más allá del mito para acercarse al hombre y al artista. A más de una década de su fallecimiento el ingreso de nuevas imágenes a la memoria colectiva aumenta la conversación y confirma que la historia de Michael Jackson sigue teniendo un peso cultural imposible de ignorar.

