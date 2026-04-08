El rey del pop vuelve a escena: el tráiler final de ‘Michael’ desata la leyenda

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La película está escrita por John Logan , guionista de Gladiator , marcando un enfoque dramático más clásico y cinematográfico.



, guionista de , marcando un enfoque dramático más clásico y cinematográfico. El proyecto cuenta con un presupuesto estimado entre 155 y 200 millones de dólares, posicionándose como una de las biopics musicales más ambiciosas de los últimos años.



de los últimos años. La producción incluye recreaciones de distintas etapas musicales con canciones que abarcan desde los Jackson 5 hasta álbumes icónicos como Thriller y Bad.

A pocas semanas de su estreno global, previsto para el 24 de abril, la biopic Michael ha revelado su tráiler final, un adelanto que eleva la expectativa alrededor de una de las producciones más ambiciosas del año. La cinta, centrada en la vida de Michael Jackson, promete no solo revisitar su legado musical, sino también reconstruir el fenómeno cultural que lo convirtió en una figura irrepetible dentro de la industria.

El avance apuesta por una narrativa emocional y espectacular, enfocándose especialmente en la preparación del artista para sus presentaciones y en sus momentos de mayor gloria. Entre ellos, destaca su consagración en los Premios Grammy de 1984, donde Jackson hizo historia al llevarse 8 premios en una sola noche, un récord que consolidó el impacto de Thriller y lo posicionó definitivamente como el "Rey del Pop".

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De niño prodigio a ícono global: ¿de qué trata ‘Michael’?

A diferencia de otros proyectos que han abordado su figura, Michael propone un recorrido integral por la vida del artista, desde sus inicios hasta su consolidación como leyenda. La historia parte de su etapa en los Jackson 5, donde se muestra el peso de la exigencia familiar bajo la figura de su padre, interpretado por Colman Domingo, y avanza hacia la construcción de su carrera solista y su dominio absoluto del pop global.

En esta reconstrucción, el filme combina distintas etapas del artista con un elenco que refuerza su ambición narrativa: Jaafar Jackson asume el rol de Michael en su etapa adulta, mientras que Juliano Krue Valdi interpreta al joven prodigiode igual manera el reparto es complementado por Nia Long como Katherine Jackson y Miles Teller como John Branca, figura clave en la gestión del legado del artista.

Cast del filme.EXPRESO

Detrás de cámaras, la película está dirigida por Antoine Fuqua y producida por Graham King, conocido por Bohemian Rhapsody, lo que ya anticipa una propuesta de gran escala. Además, cuenta con el respaldo del Michael Jackson Estate, lo que ha permitido el uso de su música original y acceso a material inédito. Con una duración estimada de 2 horas y 7 minutos, el filme se perfila como una experiencia cinematográfica total, centrada tanto en el espectáculo como en la complejidad humana del artista.

Un giro clave: la reescritura del tercer acto

De igual manera, uno de los aspectos más comentados del proyecto ha sido la reestructuración de su tramo final. Originalmente, la película contemplaba abordar las polémicas y acusaciones de abuso vinculadas al nombre de Michael Jackson; sin embargo, estos planes cambiaron tras descubrirse una cláusula legal relacionada con el caso de Jordan Chandler, que impide su representación o mención en una obra audiovisual.

Este giro llevó a replantear el tercer acto, que ahora se centra en uno de los momentos más icónicos de su carrera: la gira Bad. De hecho, el tráiler final deja ver fragmentos de esta etapa, apostando por el espectáculo en vivo, la energía escénica y la conexión masiva con sus fans como cierre emocional de la historia.

A esto se suma otro dato no menor: el material total de la película supera ampliamente las tres horas, lo que ha abierto la posibilidad de que el proyecto se divida en dos partes. De concretarse, Michael no solo buscaría retratar a una estrella, sino construir un relato cinematográfico a la altura de su mito.