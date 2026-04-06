Santiago San Miguel regresa con 'Me quedé en los 80' en la FM

Me quedé en los 80 mezcla nostalgia, música y farándula en la radio, un nuevo programa que se estrena el 7 de abril

'Me quedé en los 80', programa de radio de Santiago San Miguel, regresa con una propuesta renovada y siempre actual.

Santiago San Miguel regresa a la radio FM con Me quedé en los 80, un programa que nació en 1997 y que hoy vuelve por la señal de Èlite 99.7 FM con la misma esencia que lo convirtió en un referente para los amantes de la música de esa década. Con una propuesta renovada, el espacio invita a los oyentes a reconectar con los sonidos que marcaron una época inolvidable.

Música de los 80, un viaje que conecta generaciones

El espacio se presenta como una experiencia sonora que trasciende el tiempo. A través de una cuidada selección musical, el comunicador revive los grandes éxitos que definieron los años 80, acompañados de anécdotas y recuerdos que mantienen viva la memoria colectiva.

Desde el pop hasta el rock, pasando por la balada y el new wave, cada emisión construye un recorrido que apela tanto a la nostalgia como al descubrimiento de nuevas audiencias. Es un espacio pensado para quienes vivieron esa década y para quienes hoy desean redescubrirla.

Clásicos inolvidables y artistas icónicos

En Me quedé en los 80, los oyentes podrán disfrutar de canciones que hicieron historia. Bandas y artistas como Mecano, Soda Stereo, Hombres G e Ilegales se integran con referentes internacionales como Duran Duran, Culture Club, Depeche Mode y Pointer Sisters.

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A esta selección se suman voces imprescindibles como Madonna, Michael Jackson, Cyndi Lauper, Prince y Laura Branigan, para finalmente configurar una propuesta musical diversa que refleja la riqueza y el dinamismo de la época.

Nostalgia, entretenimiento y farándula

Adem´ás, el programa incorpora contenidos de farándula local e internacional. La idea es aportar un enfoque dinámico que combine información y entretenimiento.

Con esta propuesta, Santiago San Miguel reafirma su vínculo con la audiencia y apuesta por un formato que celebra la nostalgia sin perder vigencia. “Hay épocas que no se olvidan, se escuchan”, resume el espíritu de un programa que regresa para quedarse.

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