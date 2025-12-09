Muere Jorge Martínez, líder de Ilegales y referente del punk-rock español

Jorge Martínez, conocido como “Jorge Ilegal”, nació en Avilés en 1955 y se convirtió en uno de los personajes más influyentes del rock español. Fundó Ilegales a finales de los años 70 en Oviedo, consolidándose en los 80 como una de las bandas más provocadoras y auténticas de la escena musical. Canciones como “Soy un macarra” y “Tiempos nuevos, tiempos salvajes” se convirtieron en himnos de rebeldía y marcaron la diferencia frente a otros grupos de la Movida madrileña.

Su carácter irreverente y su estética desafiante lo hicieron un referente cultural. Con más de 40 años de trayectoria, Jorge Martínez mantuvo la esencia del punk-rock, sin concesiones y con un discurso crítico hacia la sociedad y la política.

En septiembre de 2025, Martínez anunció que suspendía la gira de presentación de su último disco, Joven y arrogante, para someterse a un tratamiento contra el cáncer de páncreas. Quedaron en pausa más de veinte conciertos previstos hasta diciembre.

La enfermedad avanzó rápidamente y, tras semanas de intensos dolores, el músico pasó sus últimos días en el Hospital Universitario Central de Asturias. Amigos cercanos lo acompañaron en sus noches más difíciles. Según relató a El País Roberto Nicieza, exbatería de Australian Blonde, Jorge “pensó en música hasta el final” y hablaba de editar nuevas canciones incluso en sus últimos días.

RELACIONADAS El impactante documental producido por 50 Cent que sacude Netflix

Un legado musical imprescindible

La discografía de Ilegales es considerada fundamental en la historia del rock español. Con letras descarnadas y provocadoras, Jorge retrató la crudeza de la vida urbana y la rebeldía juvenil. Su estilo influyó en generaciones de músicos y consolidó a la banda como una de las más respetadas del género.

¿De qué murió Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico? Leer más

El último trabajo, Joven y arrogante (2025), fue recibido con entusiasmo por la crítica y los seguidores, confirmando que, incluso en sus últimos años, Jorge mantenía intacta su capacidad de provocar y emocionar.

‘¡Hola, mamoncete!’, ‘Problema sexual’, ‘Tiempos nuevos, tiempos salvajes’ o ‘Yo soy quien espía los juegos de los niños’, todos ellos éxitos a principios de los ochenta, siguen sonando cuarenta años después de que un grupo "en el que nadie creía", según aseguraba su líder, revolucionara la incipiente escena del rock en español con temas influidos por la nueva ola o el afterpunk pero también la fusión de rock, pop y reggae que planteaban artistas como Joe Jackson, Code Blue, Fisher Z, o The Police.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!