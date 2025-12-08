Expreso
Rosalía tiene 32 años.
Rosalía tiene 32 años.

Rosalía escapa de una cucaracha durante una entrevista en Brasil |VIDEO

El fragmento fue emitido por TV Globo y luego replicado en distintas plataformas digitales

  • Redacción Expresiones

Rosalía volvió a ocupar un lugar central en las redes sociales, esta vez por un episodio ocurrido durante una entrevista televisiva en Brasil. La cantante española se encontraba realizando una nota al pie del Cristo Redentor, en Río de Janeiro, cuando interrumpió la conversación tras notar la presencia de una cucaracha en el set.

El fragmento, emitido por TV Globo y luego replicado en distintas plataformas digitales, muestra a la artista levantarse de su asiento de manera inmediata al advertir el insecto. La situación fue confirmada por Ana Carolina Raimundi, periodista encargada de la entrevista, quien continuó el diálogo tras el incidente.

¿Cómo reaccionó Rosalía a una cucaracha en vivo?

“¡Waw, un bicho!”, exclamó Rosalía al abandonar su silla. Segundos después añadió: “¡Dios mío! ¡Enorme! ¡No, no, no!”. La cantante también se disculpó por su reacción ante las cámaras: “Perdón, le tengo mucho miedo a los bichos. Perdón…”.

Luego del sobresalto, Rosalía regresó al set y retomó la entrevista. El episodio ocurrió en el marco de la promoción de su más reciente disco, LUX, material que la artista presenta como un trabajo conceptual vinculado a la espiritualidad y la fe, elementos que explican la elección del Cristo Redentor como locación.

El video se difundió con rapidez y generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios comentaron la escena con mensajes como “Haría exactamente lo mismo” o “Soy yo tranquilamente”. Las publicaciones acumularon miles de reproducciones y comentarios en pocas horas.

@la_millor Yo cuando la cucaracha empieza a volar @La Rosalia #LUX #larosalia #fyp #paratii ♬ som original - 🪐musics
Rosalía en Brasil

La visita de Rosalía a Brasil formó parte de una gira promocional por América Latina, que días antes incluyó un paso por Buenos Aires. En la capital argentina, la cantante participó en programas de televisión y plataformas digitales, recorrió La Bombonera junto a Trueno y documentó su ascenso al mirador del Obelisco en un video publicado en TikTok.

Desde la cima del monumento, la artista registró el momento y señaló: “¡Mira, Evita Perón!”. Al cierre del video, resumió la experiencia con una frase final: “Hemos llegado… Eso sí, una vez y nunca más”.

