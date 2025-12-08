¿De qué murió Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico?

Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo, muere a los 99 años y deja un legado esencial en la salsa latina

El legado de Rafael Ithier va más allá de su música, según muchos críticos, ayudó a construir la identidad de Puerto Rico.

La música latina despide a uno de sus pilares más influyentes: Rafael Ithier Natal, director musical, pianista y cofundador de El Gran Combo de Puerto Rico, quien murió a los 99 años.

Su partida, confirmada por la emblemática orquesta y por la familia del músico, marca el final de una era para la salsa, un género que Ithier ayudó a elevar a escala global con disciplina, visión y un sonido inconfundible.

El Gran Combo y el legado que marcó generaciones

Nacido en San Juan, Ithier fundó en 1962 la agrupación junto a Martín Quiñones y Eddie Pérez. Bajo su liderazgo, El Gran Combo se consolidó como “la universidad de la salsa”, un título ganado gracias a temas que definieron a generaciones como Brujería, Ojos chinos, Me liberé y Un verano en Nueva York.

La banda destacó en un comunicado que su fundador fue “el arquitecto de un sonido que marcó generaciones” y un líder que moldeó la música latina con rigor y pasión. La Academia Latina de la Grabación también recordó su trayectoria, destacando los dos Latin Grammy que ganó la orquesta y el Premio a la Excelencia Musical otorgado a Ithier por una vida dedicada al arte.

Lo que se sabe sobre su muerte

La noche del sábado 6 de diciembre, el abogado de la familia, Víctor Rivera, confirmó la noticia a la estación WKAQ. Aunque varios medios locales señalan que Ithier llevaba días con problemas pulmonares, no se ha confirmado oficialmente la causa de su muerte.

El anuncio conmocionó a Puerto Rico, donde la gobernadora Jennifer González señaló que se declarará duelo oficial cuando la familia defina la fecha de su velatorio.

Para la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre, “Puerto Rico pierde a un gigante, un hombre cuya vida elevó nuestra identidad”.

Reacciones de la comunidad musical

La muerte de Ithier provocó un aluvión de homenajes por parte de artistas y figuras de la industria. Gilberto Santa Rosa, quien lo consideraba un padre musical, expresó: “Conocí su genio, su liderazgo y su amor por la salsa. De su mano recibí consejos, oportunidades y uno que otro regaño, como buen padre”.

Willie Colón, ícono de la salsa y figura de las Estrellas de la Fania, recordó que Ithier siempre estuvo en su vida y en su mente. “Nos enseñó a ser innovadores y comercialmente atractivos. Nunca habrá otro Rafael Ithier”, escribió en redes.

Elvis Crespo, Ismael Miranda, Charlie Aponte y otros referentes destacaron la disciplina del maestro, su capacidad para dirigir una orquesta como una familia y su papel crucial en la identidad cultural de Puerto Rico. Para Aponte, quien formó parte del Gran Combo durante más de cuatro décadas, Ithier fue “un padre, un genio y un ejemplo de responsabilidad”.

Ithier: identidad cultural y legado musical

Además de su papel como fundador, Ithier transformó la dirección orquestal dentro de la salsa: exigía excelencia, puntualidad y un profundo respeto por el escenario. Su enfoque profesional convirtió a El Gran Combo en una institución cultural capaz de mantenerse vigente durante más de seis décadas.

Artistas y críticos coinciden en que la obra de Ithier contribuyó a construir la identidad de Puerto Rico más allá de las fronteras. “Su trayectoria definió a un pueblo entero”, expresó Ismael Miranda, mientras Crespo recordó la emoción de verlo dirigir en vivo durante su adolescencia.

Le sobreviven su esposa Carmen Soto, sus hijos Carlos y Pedro y sus hijas Thelma, Mérida, Ivonne y Maritza.

