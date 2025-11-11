El dúo que nadie imaginó: Andrés Cepeda canta junto a Celia Cruz

Las Pilanderas es el nombre de la canción que sacó el bogotano junto a la Reina de la salsa

Entre los discos de su padre, Andrés Cepeda creció escuchando boleros, son cubano y las voces que definieron una época. Entre ellas estaba la de Celia Cruz, a quien admiró desde niño. Décadas después, aquel sueño de cantar junto a La reina de la salsa se hizo realidad, aunque fuera de manera inesperada y póstuma.

El cantante colombiano Andrés Cepeda presenta Las Pilanderas, el primer sencillo de su nuevo álbum Andrés Cepeda Big Band 2. La canción, interpretada junto a la voz original de Celia Cruz, revive una grabación histórica y une a dos generaciones de la música latina.

La muñeca Barbie con la figura de Celia Cruz salió a la venta Leer más

“Una pregunta recurrente en las entrevistas es: ‘¿Con qué artista que ya no esté le hubiera gustado grabar una canción?’ Y mi respuesta siempre ha sido: en el mundo de lo imposible, me gustaría cantar junto a Celia Cruz”, contó Cepeda. “Cuando estaba grabando este álbum recordé que, siendo muy joven, fui testigo de una grabación que hizo la señora Celia Cruz, siendo Las Pilanderas uno de los temas de aquella sesión”, añadió.

A partir de esa memoria, Cepeda inició un proceso con la familia de Celia Cruz y Universal Music para acceder al máster original de la grabación. Tras obtener la autorización, logró mezclar su voz con la pista de la artista cubana, creando un dueto inédito que hoy se lanza oficialmente como el primer adelanto del proyecto Big Band 2, continuación de un trabajo que ya le otorgó un Latin Grammy.

“Hoy tengo la fortuna de compartir con el mundo este homenaje en forma de canción: Las Pilanderas, del maestro José Barros, interpretada junto a la inigualable Celia Cruz”, expresó Cepeda. El artista enfatizó que la colaboración no fue creada con inteligencia artificial, sino que utiliza la voz real de Cruz registrada en estudio décadas atrás.

Celia Cruz: Cuba celebró su centenario aunque el gobierno puso sus restricciones Leer más

Andrés Cepeda será parte del homenaje por el centenario de Celia Cruz

Desde la Celia Cruz Foundation, Omer Patiño, administrador del patrimonio de la cantante, destacó: “Nos llena de emoción ver cómo el legado de Celia continúa inspirando a las nuevas generaciones de artistas. Las Pilanderas es una celebración de nuestra herencia musical y de la alegría que siempre caracterizó a Celia y que identifica a Colombia, país al que ella amó intensamente”.

El lanzamiento llega en el marco del centenario del nacimiento de Celia Cruz, que será conmemorado durante la semana de los Latin Grammy en Las Vegas. El 11 de noviembre, Cepeda será el único colombiano invitado al homenaje organizado por la Celia Cruz Foundation, donde interpretará Las Pilanderas junto a Lena Burke.

Además, el cantante cuenta con tres nominaciones en la 26.ª Entrega Anual del Latin Grammy, donde también actuará durante la Premier del evento, el 13 de noviembre, en el Mandalay Bay South Convention Center.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!