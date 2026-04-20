El alma de Michael Jackson revive en la voz de Daniel Donoso con un despliegue sinfónico

Publicado por María Verónica Vernaza Guerrero Creado: Actualizado:

La música de Michael Jackson posee una cualidad casi mística: logra detener el tiempo y unir generaciones bajo un mismo ritmo. Este fenómeno cobra vida en Guayaquil el próximo 25 de abril, cuando el escenario del Teatro Sánchez Aguilar reciba a Daniel Donoso. “Llevo más de 20 años en Chile haciendo carrera; me enamoré del canto y me dediqué 100 % a la música”, confiesa.

Para Daniel, este proyecto representa un desafío profesional de gran envergadura. Aunque su trayectoria incluye participaciones estelares en el Festival de Viña del Mar como corista de figuras de la talla de Mon Laferte y Beto Cuevas, ponerse al frente de un repertorio completo de Jackson exige una entrega total. Por eso subraya que este show es su consolidación como protagonista internacional.

La propuesta que recibirá la audiencia durante la velada constituye un tributo honesto. “Yo no soy imitador de Michael. Lo que sí hago es jugar con mi voz para que las canciones suenen lo más similares a lo que él hacía, pero tiene mucho de mi estilo también”.

Una fusión mágica entre lo clásico y lo moderno

Lo que distingue a este espectáculo de cualquier otro homenaje es su ambiciosa estructura artística. El show rompe los esquemas convencionales al integrar una banda en vivo con arreglos sinfónicos de gran envergadura.

“Es una fusión muy entretenida en lo que es el pop junto a los arreglos sinfónicos. Se decidió hacerlo a lo grande y funciona aún mejor”. La audiencia disfrutará de una sección de cuerdas y metales que eleva éxitos como ‘Billie Jean’ a una dimensión majestuosa.

La puesta en escena es un organismo vivo que crece gracias al talento local. Donoso viaja desde Chile, pero el corazón lo componen artistas ecuatorianos. “Lo lindo de esto es que se trabaja con gente de allá. Hay bailarines y músicos locales que son el grueso de la obra”. Además, la propuesta incluye ballet clásico, creando una mixtura de estilos que rinde un homenaje trascendental a las canciones que marcaron una época.

Emociones que trascienden el escenario

A pesar de los años, las composiciones de Jackson mantienen una vigencia absoluta. Daniel confiesa que momentos como la interpretación de ‘You are not alone’ suelen ser los más emotivos: “Increíblemente a la gente le toca mucho ese tema; siento que fue uno de sus mayores clásicos contemporáneos”.

Es en esa intimidad, compartida con cientos de personas, donde el idioma deja de ser una barrera. “Rompes barreras de lenguaje porque no todo el mundo entiende inglés, pero inmediatamente te conectas con la historia”.

El repertorio abarca desde la etapa ‘vintage’ de los Jackson 5 hasta sus últimos éxitos. Incluso hay espacio para la espontaneidad; Daniel menciona entre susurros y risas -como quien confiesa un secreto- una de sus favoritas: “Hay una canción que él canta con Diana Ross, 'I just can't stop loving you'. Voy a pescar una guitarra y la voy a tocar ahí para quitarme el gusto”.

Luego de tantas controversias a lo largo de su carrera artística, al final del día, Daniel se queda con la genialidad creativa del Rey del Pop: “Siento que dejó un legado tan grande que su música arranca sola”. Guayaquil tiene una cita con esta leyenda, bajo el amparo de una producción que promete ser recordada por mucho tiempo.

Expectativa por el Biopic: ‘Michael’ llega a los cines

La fiebre por el Rey del Pop se prepara también para invadir las salas de cine con el estreno mundial de ‘Michael’. La cinta, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson (sobrino del cantante), cuenta con un presupuesto estimado de 155 millones de dólares, lo que la convierte en una de las producciones biográficas más ambiciosas de la historia.

La trama explora desde sus inicios junto a los Jackson 5 hasta sus años de gloria como solista. Daniel comparte esta expectativa: “Siento que ha habido muchos biopics muy malos últimamente... hay que esperar cómo se desarrolla este. Ojalá sea un buen acercamiento a su vida”.