Miles de fieles caminarán por la paz en la peregrinación anual de Schoenstatt

Publicado por María Verónica Vernaza Guerrero Creado: Actualizado:

El sábado 9 de mayo, en la víspera del Día de la Madre, miles de fieles volverán a encontrarse en la tradicional peregrinación al Santuario de la Madre Tres Veces Admirable de Schoenstatt, en la avenida Juan Tanca Marengo, km 4.5. Desde 1979, esta cita se ha convertido en una de las expresiones de fe más significativas de Guayaquil, reuniendo a personas de distintas provincias en un ambiente de profunda devoción mariana.

Este año, el lema “María, hazme instrumento de paz” conecta con un momento especial para la Iglesia. En diálogo con el cardenal Luis Gerardo Cabrera Herrera, OFM, se definió un mensaje que refleja tanto el espíritu franciscano como el llamado a vivir la paz en lo cotidiano. El propio comité organizador presentó varias opciones, y en ese mismo encuentro también se eligió el Evangelio que se proclamará durante la misa.

La jornada adquiere un sentido aún más profundo en un contexto marcado por la búsqueda de seguridad y serenidad. “Esperamos diez mil peregrinos; este año queremos poner nuestra confianza en Dios y no en nosotros mismos”, comenta el padre Eduardo Auza, rector del santuario y director nacional del movimiento. La masiva participación se vive como un signo de esperanza compartida, donde la fe se convierte también en un camino para aportar a la paz social.

Aunque existen peregrinaciones similares en países como Uruguay, Brasil, México o Paraguay, especialmente durante el mes de María, pocas alcanzan la magnitud de la que se vive en Guayaquil. Ese mismo día, además, el santuario de Alangasí, en el valle de Los Chillos, también acogerá a sus peregrinos.

Para quienes forman parte de la organización, el valor de este encuentro va más allá de la logística. Margarita de Castelblanco lo resume con claridad: “Es un verdadero punto de encuentro para la Iglesia de Guayaquil. Aunque somos anfitriones, es una celebración abierta que fortalece la unidad”.

Puntos de salida y horarios

Parroquia San Alberto Magno, Villa Club (salida 12:30)

Santuario de Schoenstatt, Ciudad Celeste (salida 2:00)

Parroquia Santa Teresita, Entre Ríos (salida 2:30)

Parroquia María Reina Puerto Azul (salida 3:00)

Santuario de Schoenstatt, Ciudad Celeste – TROTANDO (salida 3:30)

Parroquia María Madre de la Iglesia, Los Ceibos (salida 5:00)

Parroquia Nuestra Señora de a Alborada (salida 5:00)

Un espacio para vivir la paz

El tema central de este año invita a mirar la paz en todas sus dimensiones: como anhelo social, pero también como una experiencia interior que nace de la reconciliación con Dios. Participar en la peregrinación se convierte así en una oportunidad concreta para renovar esa paz y llevarla a la vida diaria.

Desde las primeras horas del día, el santuario se prepara para acoger a los fieles. Cerca de 50 sacerdotes estarán disponibles desde las 5:00 para las confesiones, mientras se desarrollan el rezo del rosario y la misa. La celebración eucarística, presidida por el cardenal, será a las 7:00.

Detrás de cada detalle hay un trabajo silencioso. Alrededor de 200 voluntarios colaboran cada año para que todo funcione: desde la entrega de kits a los peregrinos -con agua, banderines y estampas- hasta la organización general del evento. “Son muchos detalles, mucho trabajo, pero todos quieren estar. La atmósfera que se crea es profundamente religiosa, y eso es lo más valioso”, destaca el padre Eduardo.

La hermana Melissa, por su parte, hace una invitación sencilla pero significativa: entrar al santuario con calma. “Aunque tome tiempo, no dejen de hacerlo. Se percibe algo especial al ingresar”, comenta. Ese ambiente, cuidado incluso en la decoración, busca acompañar la experiencia espiritual de cada peregrino.

Al final, el sentido de la jornada se resume en una intención clara: pedir por la conversión de los corazones en medio de tiempos complejos. “Es un momento oportuno para pedir el milagro de la paz, empezando por la paz interior, porque solo quien vive reconciliado puede transmitirla”, concluye el padre Eduardo.

Horario de la jornada

Las puertas del santuario se abrirán desde las 4:00, momento en que empiezan a llegar los primeros peregrinos. Las confesiones iniciarán a las 5:00, seguidas del rezo del santo rosario a las 6:00. La jornada culminará con la santa misa, presidida por el cardenal, a las 7:00.

Transmisión con lenguaje de señas

Vale la pena destacar gestos de inclusión que marcan la diferencia. El año pasado, un grupo significativo de personas sordas pudo confesarse gracias a un sacerdote que domina la lengua de señas. Además, la misa se transmite en pantallas con interpretación en lengua de señas, facilitando que más personas participen plenamente en la celebración.

Un año especial para las Hermanas de María

La hermana Melissa explica que este es un año especialmente significativo. Aunque la peregrinación alcanza su edición número 48, la comunidad ya se prepara para celebrar, en poco tiempo, el aniversario 50 de esta tradición. A la vez, las Hermanas de María conmemoran el centenario de su fundación, iniciada por el padre José Kentenich el 1 de octubre de 1926.

En este contexto, el Santo Padre ha concedido indulgencias plenarias a los fieles que peregrinen a cualquiera de sus santuarios en el mundo, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

Es por eso que el santuario continúa consolidándose como un lugar de gracia. El año pasado fue designado como templo jubilar durante el Año Santo 2025, convocado por el Papa Francisco, y este año mantiene ese carácter especial gracias al aniversario de la comunidad. “En todos los lugares del mundo donde están presentes las Hermanas de María, los santuarios a nuestro cargo han recibido del papa León XIV la concesión de indulgencias plenarias”, destaca.