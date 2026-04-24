Restos, la muestra en la que Danny Pingos transforma el muralismo en retratos personales

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

Restos marca el paso del artista de la creación del mural público a una pintura más personal

La exposición reúne obras elaboradas entre 2024 y 2026. Se puede visitar hasta el 30 de abril

Rostros fragmentados en planos, cuerpos que se duplican, objetos que se descomponen. Un par de tenis aparece atravesado por cortes que alteran su forma, mientras en otro lienzo un adulto sostiene a una niña en una escena que se desarma en capas. Hay miradas interrumpidas por líneas que quiebran la continuidad de la cara, gestos que quedan en suspensión; cada elemento se construye a partir de pedazos que no terminan de encajar del todo.

Estos son los retratos que articulan Restos, una exposición que reúne obras realizadas entre 2024 y 2026 por el artista Danny Pingos y que abre un registro íntimo donde lo cotidiano se convierte en materia pictórica. La exposición se inauguró en la capital.

Oriundo de Machala, Pingos ha construido su trayectoria desde la persistencia. Su trabajo en el espacio público -murales que han marcado barrios y paredes de su ciudad- convive con una práctica que se sostiene, en gran medida, desde lo personal.

Restos, no obstante, da un giro al proceso creativo del artista quien en esta muestra da un giro del mural al lienzo.

Pasar de lo público a lo íntimo

El paso del muro al lienzo, afirma el pintor, no responde a una ruptura, sino a una continuidad en la forma de mirar lo cotidiano. Durante años, Pingos llevó imágenes profundamente personales al espacio público, sin preocuparse por el grado de exposición que implicaban.

“En mis murales sí he pintado cosas súper íntimas, cosas que a veces la gente no tiene por qué saber, pero a mí no me importa; simplemente las llevaba a la calle, como una manera de narrar mis emociones”, cuenta. Esa misma lógica se traslada ahora al caballete, donde la introspección adquiere otro ritmo y otra escala.

En su práctica reciente, la pintura se convierte en un ejercicio más concentrado en el autoconocimiento. “Estos trabajos están hechos desde la introspección, desde entender de dónde vengo, de dónde soy… esas cuestiones las he llevado al cuadro”, explica.

El archivo fotográfico personal, que antes alimentaba los murales, sigue siendo el punto de partida, pero en estas obras se traduce en retratos que profundizan en la experiencia individual. El gesto se ralentiza, se vuelve más analítico, aunque mantiene una carga emocional evidente.

La mayoría de las piezas fueron realizadas en 2025, en medio de una búsqueda intensa e introspectiva del pintor.Franklin Jacome

En este proceso, la producción reciente adquiere un peso particular. La mayoría de las piezas fueron realizadas en 2025, en medio de una búsqueda intensa. “Pinté a mis amigos, a mi hermano y a mí mismo, como en una búsqueda, como una manera de mirarme también”, señala. Esa cercanía temporal se percibe en la energía de los trazos y en la sensación de que las figuras todavía están en construcción, como si el proceso no se hubiera cerrado del todo.

La muestra, además, se expande más allá de la pintura. Como parte de la propuesta, Pingos incluyó en su visita a la capital un taller de mural en el que compartió técnicas y aprendizajes acumulados a lo largo de su trayectoria. “Me gusta mostrar ciertas técnicas, ciertas cosas que a mí me tomó mucho tiempo entender y comprender, para ayudar a otros artistas y a quienes están interesados en el muralismo”, comenta.

Agrega, no obstante, que este giro hacia el lienzo continuará en paralelo a su trabajo a gran escala. “Ahora mismo estoy en una búsqueda, en un cambio hacia la pintura, y quiero continuar en esa línea”, explica.

Resistir en medio de la adversidad

El contexto del que proviene atraviesa de manera directa su discurso. En Machala, el arte convive con otras urgencias que condicionan su desarrollo.

“Es un contexto complicado. Es un escenario en el que la violencia ha ganado mucho terreno y, además de todas las dificultades que eso implica, tampoco hay una cultura de consumo del arte”, explica.

Como parte de la propuesta, Pingos incluyó en su visita a la capital un taller de mural .Franklin Jacome

La falta de apoyo institucional y de inversión en proyectos culturales contrasta con la persistencia de quienes continúan produciendo.

Aun así, el trabajo no se detiene. “Siento que el arte es resistencia. A pesar de todo, igual se hace, se hace arte, se hace cultura… la gente asiste, crea y trata de visibilizar y difundir su obra”, dice, aludiendo a una comunidad que sostiene, desde la resiliencia, espacios de creación y encuentro.

Pingos no plantea soluciones, pero sí una aspiración: que las condiciones permitan sostener el oficio con mayor estabilidad. “Siento que, con constancia, uno puede generar cambios, y en eso es en lo que hay que enfocarse”, señala.

La muestra Restos estará abierta hasta el jueves 30 de abril en Galería Spacio Cultural, ubicada en Luis Felipe Borja y av. Tarqui. Se pude visitar de martes a viernes de 12:00 a 17:00; y los sábados de 12:00 a 18:00.