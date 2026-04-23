La foto a un migrante ecuatoriano en Nueva York gana el premio de fotoperiodismo del año

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

La desesperación de una familia ecuatoriana en el corazón administrativo de Nueva York ha sido inmortalizada como el hito del fotoperiodismo global de este año. La captura, lograda el 26 de agosto de 2025 por la experimentada Carol Guzy, registra el instante preciso en que Luis, un migrante nacional, es detenido tras una audiencia judicial mientras sus hijas intentan evitar la separación física aferrándose, entre lágrimas, a su ropa. La obra, respaldada por ZUMA Press e iWitness, se ha convertido en un símbolo de la crisis fronteriza.

La dignidad tras el lente

Este registro fue posible gracias a un acceso excepcional dentro de las instalaciones federales, permitiendo a Guzy captar una realidad que suele quedar bajo llave. Al recibir el galardón, la fotógrafa enfatizó que el encuadre no solo expone el dolor de la fragmentación familiar, sino también la resiliencia de quienes enfrentan el sistema. Para la autora, el reconocimiento es un tributo directo a los protagonistas, afirmando que el valor de Luis y sus hijas es lo que realmente le otorga peso a la narrativa.

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El acceso excepcional permitió mostrar una realidad oculta.foto: World Press Photo

Un veredicto entre miles de historias

La trascendencia de esta imagen se mide también en cifras: el certamen, con siete décadas de trayectoria, analizó más de 57.000 capturas de 141 países. En este ecosistema de alta competencia, el jurado priorizó la potencia visual del caso ecuatoriano, destacando su capacidad para resumir el impacto humano de las normativas migratorias y la fragilidad de las familias frente a los tribunales estadounidenses en un solo clic.

El registro del conflicto global

El podio de esta edición se completó con trabajos de alta densidad documental que reflejan las crisis actuales. Entre los finalistas figuraron la cruda realidad en la Franja de Gaza, capturada por Saber Nuraldin, y la histórica lucha por la justicia de las mujeres achí en Guatemala, documentada por Victor J. Blue. Ambas obras, junto a la ganadora, consolidan un panorama visual sobre la resistencia humana ante la violencia y la burocracia.