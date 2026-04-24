Skincare coreano: qué es, beneficios y por qué se volvió viral en redes sociales

Publicado por Vanessa Tapia Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El skincare coreano convirtió el cuidado facial en un ritual de constancia, bienestar y atención a cada detalle.

Su fama mundial también responde a fórmulas innovadoras, texturas ligeras e ingredientes pensados para hidratar, calmar y reparar la piel.

Entre los ingredientes más conocidos están la centella asiática, la mucina (baba) de caracol, el té verde y la niacinamida.

Primero fueron los animes y series que poco a poco ganaron terreno en nuestros televisores. Luego, los cantantes que se apoderaron de nuestros playlist mientras manejamos, trabajamos o cocinamos. Y ahora, la tendencia asiática también se apodera de nuestras mañanas y noches gracias al skincare coreano. Este tipo de cuidado facial se ha convertido en una de las tendencias de belleza más virales por sus formulaciones, sus múltiples pasos y su atención a cada detalle.

1. Más que una tendencia

Según la cosmetóloga y cosmiatra Melanie Navas, el skincare coreano es una forma de cuidar la piel que nace de una cultura donde el bienestar y el cuidado personal forman parte del día a día. Su enfoque está en mantener la piel hidratada, sana y luminosa, detrás de ese conocido efecto de glass skin (piel luminosa, suave y tersa), aunque la experta advierte que esto no debe confundirse con una piel “perfecta” ni con estándares irreales.

Parte de su fama mundial, es gracias a que lograron convertir el cuidado facial en una experiencia sensorial y atractiva. “Más que verse como un tratamiento, se presenta como un momento que disfrutas hacer antes de dormir y al empezar el día”, dice Navas.

2. Fórmulas que sorprenden

Una de las razones por las que llama tanto la atención es por su constante innovación. “Corea suele ir un paso adelante en formulaciones, ingredientes y texturas que se sienten distintas a las más tradicionales, lo que lo vuelve especialmente atractivo para quienes buscan una experiencia diferente al cuidar su piel”, comenta la experta.

Además, este tipo de cuidado facial apuesta por ingredientes que ayudan a hidratar, calmar y reparar la piel. Entre los más conocidos están la centella asiática, la mucina (baba) de caracol, el té verde, la niacinamida, el ácido hialurónico y los extractos fermentados. Y aunque también incorpora ácidos exfoliantes, suele hacerlo en concentraciones bajas.

3. Así es la rutina

Los pasos más comunes incluyen la doble limpieza (aceite y limpiador acuoso), el tónico, la esencia, el sérum, la crema hidratante y el protector solar durante el día. De manera complementaria, también pueden sumarse exfoliantes o mascarillas, según lo que necesite cada piel. Eso sí, más que una rutina rápida, se vive como un pequeño ritual, donde lo más importante es la constancia y el cuidado a largo plazo.

Recuerde

Factores como el clima, las afecciones cutáneas o las alergias pueden influir en la reacción de su piel ante estos productos. Antes de aplicarlos, se recomienda una evaluación con un especialista que lo guíe según su tipo de cutis.